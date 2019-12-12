Две девушки попали под колеса автомобиля в Опочке

09:14, 12 декабря 2019, ПАИ

Две девушки попали под колеса автомобиля в Опочке 11 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Около 17:15 у одного из домов на улице Ленина автомобиль Audi-80 под управлением 52-летнего водителя сбил двух девушек в возрасте 24 и 26 лет. Предположительно, они переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Младшую из девушек госпитализировали. Отмечается, что водитель был в трезвом состоянии. По факту дорожно-транспортного происшествия ведется проверка, добавили в ведомстве.