Две девушки попали под колеса автомобиля в Опочке
Две девушки попали под колеса автомобиля в Опочке 11 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Около 17:15 у одного из домов на улице Ленина автомобиль Audi-80 под управлением 52-летнего водителя сбил двух девушек в возрасте 24 и 26 лет. Предположительно, они переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Младшую из девушек госпитализировали. Отмечается, что водитель был в трезвом состоянии. По факту дорожно-транспортного происшествия ведется проверка, добавили в ведомстве.