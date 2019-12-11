Неосторожность при курении привела к пожару в доме в куньинской деревне Каськово

09:15, 12 декабря 2019, ПАИ

11 декабря в 5:22 в Куньинском районе в деревне Каськово в двухэтажном многоквартирном жилом доме произошел пожар. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в одной из квартир в комнате обгорели диван и постельные принадлежности, помещение было закопчено. Причиной возгорания стало неосторожное обращение хозяина квартиры с огнём при курении.

В этот же день в 17:16 в Бежаницком районе в деревне Шахматово в жилом доме в комнате образовался прогар в полу на площади 4 кв. метра. Причиной возгорания названо нарушение правил безопасности при эксплуатации печи. Жилой дом удалось спасти.