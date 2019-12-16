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Общество

Гид по подаркам Пскова: Найдётся всё

В преддверии праздников голова кругом: нужно выбирать подарки родственникам, друзьям, коллегам. И совсем нет времени на изучение ассортимента многочисленных магазинов с учетом пристрастий одаряемых. Псковское агентство информации представляет путеводитель по лучшим подаркам Пскова, которые станут отличным презентом на Новый год, День всех влюбленных, 23 февраля и 8 марта.

Сеть отделов «Рукоделие» 

Лучший подарок – это вещь, сделанная своими руками. Загляните в сеть отделов «Рукоделие» города Пскова. В «Рукоделии» представлен большой ассортимент товаров для всевозможного творчества: пряжа, аксессуары для вязания и вышивки, принадлежности для шитья и рукоделия, наборы для создания кукол и многое другое. Опытные продавцы-консультанты помогут Вам выбрать именно то, что нужно. Витрины пестрят нитками и  пуговицами, бусинами и стразами, кружевом и лентами. Здесь можно приобрести все расходные материалы и необходимые для творчества инструменты. Хотите преподнести в подарок игрушку ручной работы, набор для вышивания или картину по номерам? Приходите в сеть отделов «Рукоделие», здесь есть, где разгуляться любителям Hand Made. А практичным презентом мастеру или мастерице станет подарочный сертификат.

  • Подарки в сети отделов "Рукоделие"
    Фото: Сеть отделов "Рукоделие"
  • Подарки в сети отделов "Рукоделие"
    Фото: Сеть отделов "Рукоделие"
  • Подарки в сети отделов "Рукоделие"
    Фото: Сеть отделов "Рукоделие"
  • Подарки в сети отделов "Рукоделие"
    Фото: Сеть отделов "Рукоделие"
  • Подарки в сети отделов "Рукоделие"
    Фото: Сеть отделов "Рукоделие"
  • Подарки в сети отделов "Рукоделие"
    Фото: Сеть отделов "Рукоделие"
  • Подарки в сети отделов "Рукоделие"
    Фото: Сеть отделов "Рукоделие"
  • Подарки в сети отделов "Рукоделие"
    Фото: Сеть отделов "Рукоделие"
  • Подарки в сети отделов "Рукоделие"
    Фото: Сеть отделов "Рукоделие"
  • Подарки в сети отделов "Рукоделие"
    Фото: Сеть отделов "Рукоделие"
  • Подарки в сети отделов "Рукоделие"
    Фото: Сеть отделов "Рукоделие"
  • Подарки в сети отделов "Рукоделие"
    Фото: Сеть отделов "Рукоделие"
  • Подарки в сети отделов "Рукоделие"
    Фото: Сеть отделов "Рукоделие"
  • Подарки в сети отделов "Рукоделие"
    Фото: Сеть отделов "Рукоделие"
  • Подарки в сети отделов "Рукоделие"
    Фото: Сеть отделов "Рукоделие"
  • Подарки в сети отделов "Рукоделие"
    Фото: Сеть отделов "Рукоделие"
  • Подарки в сети отделов "Рукоделие"
    Фото: Сеть отделов "Рукоделие"
  • Подарки в сети отделов "Рукоделие"
    Фото: Сеть отделов "Рукоделие"
  • Подарки в сети отделов "Рукоделие"
    Фото: Сеть отделов "Рукоделие"
  • Подарки в сети отделов "Рукоделие"
    Фото: Сеть отделов "Рукоделие"

Отделы сети расположены в гипермаркете «Империал» (2-й этаж со стороны Сбербанка), телефон: 8-900-998-22-01, торговом доме «Рижский, 16» (8-953-247-22-13), торговом доме «Тимохин» (8-900-998-21-99), на Юбилейной, 36 (цокольный этаж прямо под Сбербанком, 8-911-890-59-90). 

Узнать о наличии подарков, цене и получить любую другую информацию о товаре можно в рабочие дни с 10:00 до 18:00 по телефону: +7(811) 220-16-63.

Группа в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/rucodeliepskov

Страница в Instagram: https://www.instagram.com/rucodelie_pskov/.

Магазин оригинального подарка «Грядка»

Если вы планируете не только порадовать, но и удивить своих близких, загляните в магазин подарков «Грядка» в торговом комплексе «ЦУМ». Там вы обязательно найдёте яркие и оригинальные подарки на любой вкус и цвет.

И чего здесь только нет – новогодние сувениры, сладости, шоколадные открытки, жующие копилки, сейфы-книги, бегающие будильники, весёлые календари, кружки, меняющие цвет, статуэтки Оскар, разнообразные настольные игры, оригинальные часы, проекторы звёзд и много-много всего. Также в «Грядке» можно найти презенты не только для взрослых, но и для детей: разнообразные кубики Рубика, слаймы и сквиши, музыкальные карусели, мягкие игрушки - антистрессы, светящиеся самолёты, наборы по рисованию светом, детские настольные игры.

Сладкоежкам в «Грядке» тоже есть, где разгуляться – в широком ассортименте представлены леденцы в красочных баночках, забавная аптека (с Пофигинами и Антибубнинами), печенья с предсказаниями, шоколадные открытки и наборы.

В «Грядке» можно без труда найти подарки для родных и близких, особенно сейчас, когда в канун приближающегося Нового года, наверное, целая четверть всех представленных в магазине подарков «мышиная», будь это чай, кофе, открытки, шоколадки, календари, свечи, кружки, копилки, блокноты. Так уж повелось, что многие из нас любят на Новый год дарить подарки именно с символом наступающего года, и, честно говоря, есть в этом что-то волшебное.

  • Ассортимент магазина "Грядка"
    Фото: Магазин "Грядка"
  • Ассортимент магазина "Грядка"
    Фото: Магазин "Грядка"
  • Ассортимент магазина "Грядка"
    Фото: Магазин "Грядка"
  • Ассортимент магазина "Грядка"
    Фото: Магазин "Грядка"
  • Ассортимент магазина "Грядка"
    Фото: Магазин "Грядка"
  • Ассортимент магазина "Грядка"
    Фото: Магазин "Грядка"
  • Ассортимент магазина "Грядка"
    Фото: Магазин "Грядка"
  • Ассортимент магазина "Грядка"
    Фото: Магазин "Грядка"
  • Ассортимент магазина "Грядка"
    Фото: Магазин "Грядка"
  • Ассортимент магазина "Грядка"
    Фото: Магазин "Грядка"
  • Ассортимент магазина "Грядка"
    Фото: Магазин "Грядка"
  • Ассортимент магазина "Грядка"
    Фото: Магазин "Грядка"
  • Ассортимент магазина "Грядка"
    Фото: Магазин "Грядка"
  • Ассортимент магазина "Грядка"
    Фото: Магазин "Грядка"
  • Ассортимент магазина "Грядка"
    Фото: Магазин "Грядка"
  • Ассортимент магазина "Грядка"
    Фото: Магазин "Грядка"
  • Ассортимент магазина "Грядка"
    Фото: Магазин "Грядка"
  • Ассортимент магазина "Грядка"
    Фото: Магазин "Грядка"
  • Ассортимент магазина "Грядка"
    Фото: Магазин "Грядка"
  • Ассортимент магазина "Грядка"
    Фото: Магазин "Грядка"

В этой фотокарусели предоставлена лишь малая часть подарков из «Грядки». Если вы хотите увидеть их все, то приходите в торговый комплекс ЦУМ, где вас встретят приветливые продавцы магазина «Грядки» и всё покажут и расскажут.

Весь ассортимент можно посмотреть на сайте магазина http://gryadka.com

Телефон: +7 (911) 351-11-35

Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/gryadkashop

Страница в Instagram: https://www.instagram.com/gryadkacom/

 

Клуб Виртуальной Реальности «Imperia VR»

Клуб Виртуальной Реальности «Imperia VR» приглашает окунуться в удивительный мир, где время поворачивается вспять, а окружающая действительность превращается в океан, космос, горы или дом с привидениями. Это отличный способ провести время с семьей или с друзьями. Клуб приглашает отпраздновать день рождения и другие памятные события, отдохнуть и зарядиться эмоциями. Здесь можно поиграть в замечательные настольные игры или посмотреть фильм в теплой компании!

  • Клуб виртуальной реальности Imperia VR
    Фото: ПАИ
  • Клуб виртуальной реальности Imperia VR
    Фото: ПАИ
  • Клуб виртуальной реальности Imperia VR
    Фото: ПАИ
  • Клуб виртуальной реальности Imperia VR
    Фото: ПАИ
  • Клуб виртуальной реальности Imperia VR
    Фото: ПАИ
  • Клуб виртуальной реальности Imperia VR
    Фото: ПАИ
  • Клуб виртуальной реальности Imperia VR
    Фото: ПАИ
  • Клуб виртуальной реальности Imperia VR
    Фото: ПАИ
  • Клуб виртуальной реальности Imperia VR
    Фото: ПАИ
  • Клуб виртуальной реальности Imperia VR
    Фото: ПАИ
  • Клуб виртуальной реальности Imperia VR
    Фото: ПАИ
  • Клуб виртуальной реальности Imperia VR
    Фото: ПАИ
  • Клуб виртуальной реальности Imperia VR
    Фото: ПАИ
  • Клуб виртуальной реальности Imperia VR
    Фото: ПАИ
  • Клуб виртуальной реальности Imperia VR
    Фото: ПАИ
  • Клуб виртуальной реальности Imperia VR
    Фото: ПАИ
  • Клуб виртуальной реальности Imperia VR
    Фото: ПАИ
  • Клуб виртуальной реальности Imperia VR
    Фото: ПАИ
  • Клуб виртуальной реальности Imperia VR
    Фото: ПАИ
  • Клуб виртуальной реальности Imperia VR
    Фото: ПАИ
  • Клуб виртуальной реальности Imperia VR
    Фото: ПАИ

В наличии есть подарочные сертификаты, действуют акции и скидки. Возможны прокат оборудования и выездные мероприятия.

Время бронируйте по телефону: 8-900-996-33-10

Клуб расположен на улице Юбилейной, 40.

Сайт: https://xn--80aaafdqsufdsenbngexbhlk3sge2e.xn--p1ai/

Страница в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/imperia_vr_pskov

«Волшебный город»

Зима – время волшебства и чудес, которые вы можете подарить близким, купив сертификаты в кино-развлекательный комплекс «Волшебный город». Здесь есть всё для классного времяпровождения: 6 кинозалов в кинотеатрах «Победа» и «Смена», бильярдный зал, аттракционы 5D, уютное кафе, большой современный детский городок, клуб виртуальной реальности. А в трёх кино-развлекательных залах класса VIP есть возможность посмотреть ретро-фильмы. Также в комплексе устраивают утренники, дни рождения, можно там и просто уединиться со своей семьёй в отдельном кинозале.

  • Кино-развлекательный комплекс «Волшебный город»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Кино-развлекательный комплекс «Волшебный город»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Кино-развлекательный комплекс «Волшебный город»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Кино-развлекательный комплекс «Волшебный город»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Кино-развлекательный комплекс «Волшебный город»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Кино-развлекательный комплекс «Волшебный город»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Кино-развлекательный комплекс «Волшебный город»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Кино-развлекательный комплекс «Волшебный город»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Кино-развлекательный комплекс «Волшебный город»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Кино-развлекательный комплекс «Волшебный город»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Кино-развлекательный комплекс «Волшебный город»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Кино-развлекательный комплекс «Волшебный город»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Кино-развлекательный комплекс «Волшебный город»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Кино-развлекательный комплекс «Волшебный город»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Кино-развлекательный комплекс «Волшебный город»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Кино-развлекательный комплекс «Волшебный город»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Кино-развлекательный комплекс «Волшебный город»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Кино-развлекательный комплекс «Волшебный город»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Кино-развлекательный комплекс «Волшебный город»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Кино-развлекательный комплекс «Волшебный город»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Кино-развлекательный комплекс «Волшебный город»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Кино-развлекательный комплекс «Волшебный город»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Кино-развлекательный комплекс «Волшебный город»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Кино-развлекательный комплекс «Волшебный город»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Кино-развлекательный комплекс «Волшебный город»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Кино-развлекательный комплекс «Волшебный город»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Кино-развлекательный комплекс «Волшебный город»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Кино-развлекательный комплекс «Волшебный город»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Кино-развлекательный комплекс «Волшебный город»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Кино-развлекательный комплекс «Волшебный город»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Кино-развлекательный комплекс «Волшебный город»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Кино-развлекательный комплекс «Волшебный город»
    Фото: Дарья Хваткова
  • Кино-развлекательный комплекс «Волшебный город»
    Фото: Дарья Хваткова

Посещение кинотеатра «Победа» сравнимо с посещением музея, ведь это часть Пскова – он является уникальным учреждением культуры и популярным местом отдыха псковичей уже более 80 лет. Новый современный кинотеатр «Смена» недавно сдан в эксплуатацию после реконструкции, он оснащён самым последним кино- и звукооборудованием. Архитекторам удалось органично вписать в исторический центр города фасад здания, украсив его огромной картой древнего Пскова. 

Контакты: +7 (811) 220-18-16 («Победа»); +7 (811) 220-18-13 («Смена»)

Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/pskov_kino

Сайт: https://kinopskov60.com/

Технодром

С выбором подарков для родственников и друзей часто возникают проблемы, несмотря на то, что мы знаем об их вкусах и увлечениях. Если вы собираетесь порадовать близкого человека подарком, который в дальнейшем не будет валяться в дальнем углу и пылиться, то стоит обратиться в «Технодром». Там вы подберете именно то, о мечтает ваш друг или родственник.

Технодром - самый большой магазин подарков для всей семьи. Там можно приобрести подарки на любой вкус и кошелек, начиная от рыболовного крючка, и заканчивая вездеходом.

  • магазин "Технодром"
    Фото: Технодром
  • магазин "Технодром"
    Фото: Технодром
  • магазин "Технодром"
    Фото: Технодром
  • магазин "Технодром"
    Фото: Технодром
  • магазин "Технодром"
    Фото: Технодром
  • магазин "Технодром"
    Фото: Технодром
  • магазин "Технодром"
    Фото: Технодром
  • магазин "Технодром"
    Фото: Технодром

Для папы в магазине есть мотоциклы, квадроциклы, товары для рыбалки, мотобуксировщики, лодки, моторы.

Для мамы: наборы для пикника и комфортного туризма, спортивная обувь.

Для детей: велосипеды, сани, самокаты, тюбинги, роликовые коньки, электрические машинки, скейтборды.

Консультанты магазина подберут подарки, которые гармонично впишутся в вашу жизнь и жизнь ваших друзей и близких. Если вы всё же по каким-то причинам сомневаетесь в том, что именно подарить, и не хотите покупать что-то для галочки - возьмите подарочный сертификат, которым останутся довольны все.

В «Технодроме» вы приобретете не только подарки для ваших близких, но и новые увлечения для себя.

Сайт: https://texnodrom24.ru/

Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/tekhnodrompskov

Страница в Instagram: https://www.instagram.com/tekhnodrompskov/

Телефон: 8 (800) 555-85-28.

Империал

Гипермаркет «Империал» предлагает, в первую очередь, порадовать малышей – мальчикам и девочкам придутся по душе вкусные подарки: наборы конфет и сладостей в яркой упаковке. А цены понравятся родителям!

Заглянув в отдел игрушек «Империала», вы найдёте подарки для детей любого возраста - развивающие и настольные игры, наборы для творчества - вы без труда сможете учесть интересы и увлечения детей.

Мягкие игрушки - милый, символичный презент, отлично подходящий для Дня влюблённых 14 февраля

Удачной идеей для новогоднего подарка станут ёлочные украшения – в «Империале» отличный выбор от самых бюджетных вариантов до эксклюзивных роскошных игрушек, украшения для дома и улицы, а так же сами елки, кстати, со скидкой до 50%

Красивая посуда и текстиль создадут праздничное настроение и понравятся жене, маме, сестре и всем, кто любит уют и красоту в доме.

  • Империал
    Фото: Дарья Хваткова
  • Империал
    Фото: Дарья Хваткова
  • Империал
    Фото: Дарья Хваткова
  • Империал
    Фото: Дарья Хваткова
  • Империал
    Фото: Дарья Хваткова
  • Империал
    Фото: Дарья Хваткова
  • Империал
    Фото: Дарья Хваткова
  • Империал
    Фото: Дарья Хваткова
  • Империал
    Фото: Дарья Хваткова
  • Империал
    Фото: Дарья Хваткова
  • Империал
    Фото: Дарья Хваткова
  • Империал
    Фото: Дарья Хваткова
  • Империал
    Фото: Дарья Хваткова
  • Империал
    Фото: Дарья Хваткова
  • Империал
    Фото: Дарья Хваткова
  • Империал
    Фото: Дарья Хваткова
  • Империал
    Фото: Дарья Хваткова
  • Империал
    Фото: Дарья Хваткова
  • Империал
    Фото: Дарья Хваткова
  • Империал
    Фото: Дарья Хваткова
  • Империал
    Фото: Дарья Хваткова
  • Империал
    Фото: Дарья Хваткова
  • Империал
    Фото: Дарья Хваткова
  • Империал
    Фото: Дарья Хваткова
  • Империал
    Фото: Дарья Хваткова
  • Империал
    Фото: Дарья Хваткова
  • Империал
    Фото: Дарья Хваткова
  • Империал
    Фото: Дарья Хваткова
  • Империал
    Фото: Дарья Хваткова
  • Империал
    Фото: Дарья Хваткова
  • Империал
    Фото: Дарья Хваткова
  • Империал
    Фото: Дарья Хваткова
  • Империал
    Фото: Дарья Хваткова
  • Империал
    Фото: Дарья Хваткова
  • Империал
    Фото: Дарья Хваткова
  • Империал
    Фото: Дарья Хваткова
  • Империал
    Фото: Дарья Хваткова
  • Империал
    Фото: Дарья Хваткова

Подарочные наборы косметики - это один из лучших вариантов презента не только для девушки и женщины, но и для мужчины. Разнообразные наборы для ухода за лицом, телом и волосами всегда присутствуют в «Империале».

Подарками на 23 февраля могут стать электрические приборы для здоровья, для ухода за собой: хорошая бритва, электрическая зубная щетка, машинка для стрижки.

Инструменты будут уместным подарком мужчине с «золотыми руками»: набор отверток, шуруповерт, удлинитель на удобной катушке и т.д.

Все для отдыха на природе - решетка для барбекю, комплект металлических походных стопок в футляре, раскладной стол и стул, гамак, набор всех необходимых принадлежностей для жарки мяса на костере.

А для тех, кто не любит ломать голову над подарком, тоже есть беспроигрышный вариант – подарочные сертификаты номиналом от 300 до 5000 рублей, они всегда имеются в продаже.

Контакты:

- сайт - imperialpskov.ru

- группа Вконтакте - vk.com/imperialpskov

- адрес: Псков, ул.Коммунальная, д.41

- график работы с 8.00 до 23.30.

Салон цветов и подарков «Фея»

Салон цветов и подарков «Фея» предлагает в качестве презентов цветы, шары и сувениры для детей и взрослых. Здесь есть подарки к любому празднику для неё, для него и для вас! Всегда в наличии есть стабилизированные розы, вазы, копилки, фарфоровые куклы, подсвечники и аромалампы, фигуры для сада и огорода. Для тех, кто считает, что лучший подарок – это сделанный своими руками, в салоне имеются эксклюзивные и неповторимые сувениры Hande made. Более того, здесь вам помогут креативно оформить подарок с использованием природных материалов. Для сладкоежек в «Фее» делают съедобные вкусные букеты на заказ.

Каждый месяц «Фея» проводит акции – действуют скидки 30% на разные группы товаров. Не знаете, что выбрать среди всего это великолепия? Тогда возьмите подарочный сертификат на 500, 1000 или 2000 рублей.

  • Подарки в салоне цветов и подарков «Фея»
    Фото: Салон цветов и подарков «Фея»
  • Подарки в салоне цветов и подарков «Фея»
    Фото: Салон цветов и подарков «Фея»
  • Подарки в салоне цветов и подарков «Фея»
    Фото: Салон цветов и подарков «Фея»
  • Подарки в салоне цветов и подарков «Фея»
    Фото: Салон цветов и подарков «Фея»
  • Подарки в салоне цветов и подарков «Фея»
    Фото: Салон цветов и подарков «Фея»
  • Подарки в салоне цветов и подарков «Фея»
    Фото: Салон цветов и подарков «Фея»
  • Подарки в салоне цветов и подарков «Фея»
    Фото: Салон цветов и подарков «Фея»
  • Подарки в салоне цветов и подарков «Фея»
    Фото: Салон цветов и подарков «Фея»
  • Подарки в салоне цветов и подарков «Фея»
    Фото: Салон цветов и подарков «Фея»
  • Подарки в салоне цветов и подарков «Фея»
    Фото: Салон цветов и подарков «Фея»
  • Подарки в салоне цветов и подарков «Фея»
    Фото: Салон цветов и подарков «Фея»
  • Подарки в салоне цветов и подарков «Фея»
    Фото: Салон цветов и подарков «Фея»
  • Подарки в салоне цветов и подарков «Фея»
    Фото: Салон цветов и подарков «Фея»
  • Подарки в салоне цветов и подарков «Фея»
    Фото: Салон цветов и подарков «Фея»
  • Подарки в салоне цветов и подарков «Фея»
    Фото: Салон цветов и подарков «Фея»
  • Подарки в салоне цветов и подарков «Фея»
    Фото: Салон цветов и подарков «Фея»
  • Подарки в салоне цветов и подарков «Фея»
    Фото: Салон цветов и подарков «Фея»
  • Подарки в салоне цветов и подарков «Фея»
    Фото: Салон цветов и подарков «Фея»
  • Подарки в салоне цветов и подарков «Фея»
    Фото: Салон цветов и подарков «Фея»
  • Подарки в салоне цветов и подарков «Фея»
    Фото: Салон цветов и подарков «Фея»

Подробнее об акциях и товарах можно узнать в группе «ВКонтакте»: https://vk.com/cvetydecorpskov, на странице в «Инстаграме»: https://www.instagram.com/feya_florist/ или лично посетив салон на улице Я. Фабрициуса, 8.

Телефоны: 66-85-85, 8(911)354-95-09.

Кафе «Комплимент»

Отличным подарком на любой праздник может стать сертификат на посещение кафе «Комплимент». Это идеальное место для встреч с родными и близкими, семейных ужинов или многолюдных торжеств. Здесь можно не просто забронировать столик, но и арендовать целый караоке-зал.

Благодаря подарочному сертификату человек, которому вы его вручите, сможет заказать любые блюда из меню кафе (современная европейская кухня с французским мотивом, особое значение уделяется количеству продуктов), или же спеть любимые песни в караоке. Новогодние праздники, День влюблённых, 23 февраля, 8 марта – всё это отличные поводы собраться с друзьями в уютном кафе и весело провести время.

  • Кафе «Комплимент»
    Фото: ПАИ и кафе «Комплимент»
  • Кафе «Комплимент»
    Фото: ПАИ и кафе «Комплимент»
  • Кафе «Комплимент»
    Фото: ПАИ и кафе «Комплимент»
  • Кафе «Комплимент»
    Фото: ПАИ и кафе «Комплимент»
  • Кафе «Комплимент»
    Фото: ПАИ и кафе «Комплимент»
  • Кафе «Комплимент»
    Фото: ПАИ и кафе «Комплимент»
  • Кафе «Комплимент»
    Фото: ПАИ и кафе «Комплимент»
  • Кафе «Комплимент»
    Фото: ПАИ и кафе «Комплимент»
  • Кафе «Комплимент»
    Фото: ПАИ и кафе «Комплимент»
  • Кафе «Комплимент»
    Фото: ПАИ и кафе «Комплимент»
  • Кафе «Комплимент»
    Фото: ПАИ и кафе «Комплимент»

Адрес: улица Рокоссовского, 34 А.

График работы: с 14:00 до 2:00.

Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/compliment60.

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Шесть фестивалей Псковской области могут попасть в список лучших событий 2020 года
16 декабря 2019
Шесть фестивалей Псковской области могут попасть в список лучших событий 2020 года
Ввоз российских яблок и картофеля запретила Эстония
16 декабря 2019
Ввоз российских яблок и картофеля запретила Эстония
Псковский школьник представил свое изобретение членам Союза машиностроителей России
16 декабря 2019
Псковский школьник представил свое изобретение членам Союза машиностроителей России
Власти Псковской области, профсоюз работников АПК РФ и аграрии подписали трехстороннее соглашение
16 декабря 2019
Власти Псковской области, профсоюз работников АПК РФ и аграрии подписали трехстороннее соглашение
Александр Котов предложил поменять способ расчёта дотации для регионов
16 декабря 2019
Александр Котов предложил поменять способ расчёта дотации для регионов
Каменную постройку XVII века обнаружили археологи под землёй на ближнем Запсковье
16 декабря 2019
Каменную постройку XVII века обнаружили археологи под землёй на ближнем Запсковье
Руслана Мадагова разыскивают волонтеры проекта «Жди меня» в Псковской области
16 декабря 2019
Руслана Мадагова разыскивают волонтеры проекта «Жди меня» в Псковской области
Интернет-трафик псковских бизнес-клиентов Tele2 вырос в 2 раза
16 декабря 2019
Интернет-трафик псковских бизнес-клиентов Tele2 вырос в 2 раза

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