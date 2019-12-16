Гид по подаркам Пскова: Найдётся всё

17:45, 16 декабря 2019, ПАИ

В преддверии праздников голова кругом: нужно выбирать подарки родственникам, друзьям, коллегам. И совсем нет времени на изучение ассортимента многочисленных магазинов с учетом пристрастий одаряемых. Псковское агентство информации представляет путеводитель по лучшим подаркам Пскова, которые станут отличным презентом на Новый год, День всех влюбленных, 23 февраля и 8 марта.

Сеть отделов «Рукоделие»

Лучший подарок – это вещь, сделанная своими руками. Загляните в сеть отделов «Рукоделие» города Пскова. В «Рукоделии» представлен большой ассортимент товаров для всевозможного творчества: пряжа, аксессуары для вязания и вышивки, принадлежности для шитья и рукоделия, наборы для создания кукол и многое другое. Опытные продавцы-консультанты помогут Вам выбрать именно то, что нужно. Витрины пестрят нитками и пуговицами, бусинами и стразами, кружевом и лентами. Здесь можно приобрести все расходные материалы и необходимые для творчества инструменты. Хотите преподнести в подарок игрушку ручной работы, набор для вышивания или картину по номерам? Приходите в сеть отделов «Рукоделие», здесь есть, где разгуляться любителям Hand Made. А практичным презентом мастеру или мастерице станет подарочный сертификат.



Фото: Сеть отделов "Рукоделие"



Фото: Сеть отделов "Рукоделие"



Фото: Сеть отделов "Рукоделие"



Фото: Сеть отделов "Рукоделие"



Фото: Сеть отделов "Рукоделие"



Фото: Сеть отделов "Рукоделие"



Фото: Сеть отделов "Рукоделие"



Фото: Сеть отделов "Рукоделие"



Фото: Сеть отделов "Рукоделие"



Фото: Сеть отделов "Рукоделие"



Фото: Сеть отделов "Рукоделие"



Фото: Сеть отделов "Рукоделие"



Фото: Сеть отделов "Рукоделие"



Фото: Сеть отделов "Рукоделие"



Фото: Сеть отделов "Рукоделие"



Фото: Сеть отделов "Рукоделие"



Фото: Сеть отделов "Рукоделие"



Фото: Сеть отделов "Рукоделие"



Фото: Сеть отделов "Рукоделие"



Фото: Сеть отделов "Рукоделие"







































Отделы сети расположены в гипермаркете «Империал» (2-й этаж со стороны Сбербанка), телефон: 8-900-998-22-01, торговом доме «Рижский, 16» (8-953-247-22-13), торговом доме «Тимохин» (8-900-998-21-99), на Юбилейной, 36 (цокольный этаж прямо под Сбербанком, 8-911-890-59-90).

Узнать о наличии подарков, цене и получить любую другую информацию о товаре можно в рабочие дни с 10:00 до 18:00 по телефону: +7(811) 220-16-63.

Группа в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/rucodeliepskov

Страница в Instagram: https://www.instagram.com/rucodelie_pskov/.

Магазин оригинального подарка «Грядка»

Если вы планируете не только порадовать, но и удивить своих близких, загляните в магазин подарков «Грядка» в торговом комплексе «ЦУМ». Там вы обязательно найдёте яркие и оригинальные подарки на любой вкус и цвет.

И чего здесь только нет – новогодние сувениры, сладости, шоколадные открытки, жующие копилки, сейфы-книги, бегающие будильники, весёлые календари, кружки, меняющие цвет, статуэтки Оскар, разнообразные настольные игры, оригинальные часы, проекторы звёзд и много-много всего. Также в «Грядке» можно найти презенты не только для взрослых, но и для детей: разнообразные кубики Рубика, слаймы и сквиши, музыкальные карусели, мягкие игрушки - антистрессы, светящиеся самолёты, наборы по рисованию светом, детские настольные игры.

Сладкоежкам в «Грядке» тоже есть, где разгуляться – в широком ассортименте представлены леденцы в красочных баночках, забавная аптека (с Пофигинами и Антибубнинами), печенья с предсказаниями, шоколадные открытки и наборы.

В «Грядке» можно без труда найти подарки для родных и близких, особенно сейчас, когда в канун приближающегося Нового года, наверное, целая четверть всех представленных в магазине подарков «мышиная», будь это чай, кофе, открытки, шоколадки, календари, свечи, кружки, копилки, блокноты. Так уж повелось, что многие из нас любят на Новый год дарить подарки именно с символом наступающего года, и, честно говоря, есть в этом что-то волшебное.



Фото: Магазин "Грядка"



Фото: Магазин "Грядка"



Фото: Магазин "Грядка"



Фото: Магазин "Грядка"



Фото: Магазин "Грядка"



Фото: Магазин "Грядка"



Фото: Магазин "Грядка"



Фото: Магазин "Грядка"



Фото: Магазин "Грядка"



Фото: Магазин "Грядка"



Фото: Магазин "Грядка"



Фото: Магазин "Грядка"



Фото: Магазин "Грядка"



Фото: Магазин "Грядка"



Фото: Магазин "Грядка"



Фото: Магазин "Грядка"



Фото: Магазин "Грядка"



Фото: Магазин "Грядка"



Фото: Магазин "Грядка"



Фото: Магазин "Грядка"







































В этой фотокарусели предоставлена лишь малая часть подарков из «Грядки». Если вы хотите увидеть их все, то приходите в торговый комплекс ЦУМ, где вас встретят приветливые продавцы магазина «Грядки» и всё покажут и расскажут.

Весь ассортимент можно посмотреть на сайте магазина http://gryadka.com

Телефон: +7 (911) 351-11-35

Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/gryadkashop

Страница в Instagram: https://www.instagram.com/gryadkacom/

Клуб Виртуальной Реальности «Imperia VR»

Клуб Виртуальной Реальности «Imperia VR» приглашает окунуться в удивительный мир, где время поворачивается вспять, а окружающая действительность превращается в океан, космос, горы или дом с привидениями. Это отличный способ провести время с семьей или с друзьями. Клуб приглашает отпраздновать день рождения и другие памятные события, отдохнуть и зарядиться эмоциями. Здесь можно поиграть в замечательные настольные игры или посмотреть фильм в теплой компании!



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









































В наличии есть подарочные сертификаты, действуют акции и скидки. Возможны прокат оборудования и выездные мероприятия.

Время бронируйте по телефону: 8-900-996-33-10

Клуб расположен на улице Юбилейной, 40.

Сайт: https://xn--80aaafdqsufdsenbngexbhlk3sge2e.xn--p1ai/

Страница в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/imperia_vr_pskov

«Волшебный город»

Зима – время волшебства и чудес, которые вы можете подарить близким, купив сертификаты в кино-развлекательный комплекс «Волшебный город». Здесь есть всё для классного времяпровождения: 6 кинозалов в кинотеатрах «Победа» и «Смена», бильярдный зал, аттракционы 5D, уютное кафе, большой современный детский городок, клуб виртуальной реальности. А в трёх кино-развлекательных залах класса VIP есть возможность посмотреть ретро-фильмы. Также в комплексе устраивают утренники, дни рождения, можно там и просто уединиться со своей семьёй в отдельном кинозале.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова

































































Посещение кинотеатра «Победа» сравнимо с посещением музея, ведь это часть Пскова – он является уникальным учреждением культуры и популярным местом отдыха псковичей уже более 80 лет. Новый современный кинотеатр «Смена» недавно сдан в эксплуатацию после реконструкции, он оснащён самым последним кино- и звукооборудованием. Архитекторам удалось органично вписать в исторический центр города фасад здания, украсив его огромной картой древнего Пскова.

Контакты: +7 (811) 220-18-16 («Победа»); +7 (811) 220-18-13 («Смена»)

Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/pskov_kino

Сайт: https://kinopskov60.com/

Технодром

С выбором подарков для родственников и друзей часто возникают проблемы, несмотря на то, что мы знаем об их вкусах и увлечениях. Если вы собираетесь порадовать близкого человека подарком, который в дальнейшем не будет валяться в дальнем углу и пылиться, то стоит обратиться в «Технодром». Там вы подберете именно то, о мечтает ваш друг или родственник.

Технодром - самый большой магазин подарков для всей семьи. Там можно приобрести подарки на любой вкус и кошелек, начиная от рыболовного крючка, и заканчивая вездеходом.



Фото: Технодром



Фото: Технодром



Фото: Технодром



Фото: Технодром



Фото: Технодром



Фото: Технодром



Фото: Технодром



Фото: Технодром















Для папы в магазине есть мотоциклы, квадроциклы, товары для рыбалки, мотобуксировщики, лодки, моторы.

Для мамы: наборы для пикника и комфортного туризма, спортивная обувь.

Для детей: велосипеды, сани, самокаты, тюбинги, роликовые коньки, электрические машинки, скейтборды.

Консультанты магазина подберут подарки, которые гармонично впишутся в вашу жизнь и жизнь ваших друзей и близких. Если вы всё же по каким-то причинам сомневаетесь в том, что именно подарить, и не хотите покупать что-то для галочки - возьмите подарочный сертификат, которым останутся довольны все.

В «Технодроме» вы приобретете не только подарки для ваших близких, но и новые увлечения для себя.

Сайт: https://texnodrom24.ru/

Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/tekhnodrompskov

Страница в Instagram: https://www.instagram.com/tekhnodrompskov/

Телефон: 8 (800) 555-85-28.

Империал

Гипермаркет «Империал» предлагает, в первую очередь, порадовать малышей – мальчикам и девочкам придутся по душе вкусные подарки: наборы конфет и сладостей в яркой упаковке. А цены понравятся родителям!

Заглянув в отдел игрушек «Империала», вы найдёте подарки для детей любого возраста - развивающие и настольные игры, наборы для творчества - вы без труда сможете учесть интересы и увлечения детей.

Мягкие игрушки - милый, символичный презент, отлично подходящий для Дня влюблённых 14 февраля

Удачной идеей для новогоднего подарка станут ёлочные украшения – в «Империале» отличный выбор от самых бюджетных вариантов до эксклюзивных роскошных игрушек, украшения для дома и улицы, а так же сами елки, кстати, со скидкой до 50%

Красивая посуда и текстиль создадут праздничное настроение и понравятся жене, маме, сестре и всем, кто любит уют и красоту в доме.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова











































































Подарочные наборы косметики - это один из лучших вариантов презента не только для девушки и женщины, но и для мужчины. Разнообразные наборы для ухода за лицом, телом и волосами всегда присутствуют в «Империале».

Подарками на 23 февраля могут стать электрические приборы для здоровья, для ухода за собой: хорошая бритва, электрическая зубная щетка, машинка для стрижки.

Инструменты будут уместным подарком мужчине с «золотыми руками»: набор отверток, шуруповерт, удлинитель на удобной катушке и т.д.

Все для отдыха на природе - решетка для барбекю, комплект металлических походных стопок в футляре, раскладной стол и стул, гамак, набор всех необходимых принадлежностей для жарки мяса на костере.

А для тех, кто не любит ломать голову над подарком, тоже есть беспроигрышный вариант – подарочные сертификаты номиналом от 300 до 5000 рублей, они всегда имеются в продаже.

Контакты:

- сайт - imperialpskov.ru

- группа Вконтакте - vk.com/imperialpskov

- адрес: Псков, ул.Коммунальная, д.41

- график работы с 8.00 до 23.30.

Салон цветов и подарков «Фея»

Салон цветов и подарков «Фея» предлагает в качестве презентов цветы, шары и сувениры для детей и взрослых. Здесь есть подарки к любому празднику для неё, для него и для вас! Всегда в наличии есть стабилизированные розы, вазы, копилки, фарфоровые куклы, подсвечники и аромалампы, фигуры для сада и огорода. Для тех, кто считает, что лучший подарок – это сделанный своими руками, в салоне имеются эксклюзивные и неповторимые сувениры Hande made. Более того, здесь вам помогут креативно оформить подарок с использованием природных материалов. Для сладкоежек в «Фее» делают съедобные вкусные букеты на заказ.

Каждый месяц «Фея» проводит акции – действуют скидки 30% на разные группы товаров. Не знаете, что выбрать среди всего это великолепия? Тогда возьмите подарочный сертификат на 500, 1000 или 2000 рублей.



Фото: Салон цветов и подарков «Фея»



Фото: Салон цветов и подарков «Фея»



Фото: Салон цветов и подарков «Фея»



Фото: Салон цветов и подарков «Фея»



Фото: Салон цветов и подарков «Фея»



Фото: Салон цветов и подарков «Фея»



Фото: Салон цветов и подарков «Фея»



Фото: Салон цветов и подарков «Фея»



Фото: Салон цветов и подарков «Фея»



Фото: Салон цветов и подарков «Фея»



Фото: Салон цветов и подарков «Фея»



Фото: Салон цветов и подарков «Фея»



Фото: Салон цветов и подарков «Фея»



Фото: Салон цветов и подарков «Фея»



Фото: Салон цветов и подарков «Фея»



Фото: Салон цветов и подарков «Фея»



Фото: Салон цветов и подарков «Фея»



Фото: Салон цветов и подарков «Фея»



Фото: Салон цветов и подарков «Фея»



Фото: Салон цветов и подарков «Фея»







































Подробнее об акциях и товарах можно узнать в группе «ВКонтакте»: https://vk.com/cvetydecorpskov, на странице в «Инстаграме»: https://www.instagram.com/feya_florist/ или лично посетив салон на улице Я. Фабрициуса, 8.

Телефоны: 66-85-85, 8(911)354-95-09.

Кафе «Комплимент»

Отличным подарком на любой праздник может стать сертификат на посещение кафе «Комплимент». Это идеальное место для встреч с родными и близкими, семейных ужинов или многолюдных торжеств. Здесь можно не просто забронировать столик, но и арендовать целый караоке-зал.

Благодаря подарочному сертификату человек, которому вы его вручите, сможет заказать любые блюда из меню кафе (современная европейская кухня с французским мотивом, особое значение уделяется количеству продуктов), или же спеть любимые песни в караоке. Новогодние праздники, День влюблённых, 23 февраля, 8 марта – всё это отличные поводы собраться с друзьями в уютном кафе и весело провести время.



Фото: ПАИ и кафе «Комплимент»



Фото: ПАИ и кафе «Комплимент»



Фото: ПАИ и кафе «Комплимент»



Фото: ПАИ и кафе «Комплимент»



Фото: ПАИ и кафе «Комплимент»



Фото: ПАИ и кафе «Комплимент»



Фото: ПАИ и кафе «Комплимент»



Фото: ПАИ и кафе «Комплимент»



Фото: ПАИ и кафе «Комплимент»



Фото: ПАИ и кафе «Комплимент»



Фото: ПАИ и кафе «Комплимент»





















Адрес: улица Рокоссовского, 34 А.

График работы: с 14:00 до 2:00.

Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/compliment60.