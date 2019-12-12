Написавший икону для президента художник из Пскова украшает храмы в Ханты-Мансийском АО

09:46, 12 декабря 2019, ПАИ

Написавший икону для президента художник из Пскова Александр Кетросан украшает храмы в Ханты-Мансийском АО, сообщает ugra-tv.ru.

Александр Кетросан работает в православном храме в Лангепасе, где занимается росписью стен. «С сентября мы расписали один придел Покровский, храм Ханты-Мансийска, трапезную в Епархии. В прошлом году в Преображенском соборе расписали два нижних придела. А до этого, здесь в Югре расписывали в Нефтеюганске святодуховский храм», - рассказал Александр Кетросан.

Художник известен тем, что расписал десятки храмов в России и за рубежом, стал автором более сотни икон. Некоторые его работы находятся в частных коллекциях, в том числе у президента Владимира Путина.

С 1996 года Александр Кетросан учился и жил в Мирожском монастыре, где обучался иконописи у монаха Алипия. Одновременно посещал курсы золочения в 14-м училище Пскова. В 1998 году участвовал в письме двух иконостасов храма Успения Божией Матери с Полонища. В 1999 году работал и жил в Псково-Печерском монастыре, писал подарочные иконы для наместника. Кроме того, иконописец проходил обучение на Святой горе Афон.