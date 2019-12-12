Михаил Ведерников призвал действовать по букве и духу Конституции
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днём Конституции России, который отмечают 12 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области.
«Мы отмечаем годовщину принятия основного закона государства, который определяет нашу жизнь, взаимоотношения внутри общества, права и свободы человека и гражданина», — отметил глава региона.
Михаил Ведерников подчеркнул, что Конституция – это юридически закреплённая система ценностей современной России, которая защищает мир и согласие, государственное единство, равноправие народов и религий.
«Наша общая задача – действовать по букве и духу Конституции, делать всё возможное для процветания нашей великой страны и её граждан», — добавил губернатор и пожелал счастья, здоровья, благополучия и мира.