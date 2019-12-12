Комитет по контролю и надзору проводит проверку по факту мошенничества с квитанциями в Великих Луках

10:11, 12 декабря 2019, ПАИ

Комитет по региональному контролю и надзору Псковской области проводит проверку по факту мошенничества с квитанциями в Великих Луках. Об этом на сайте губернатора Михаила Ведерникова сообщила председатель комитета Татьяна Смирнова в ответ на жалобу великолучанки Светланы Соловьёвой.

«Когда закончится беспредел по оплате кумунальных платежей в нашем микрорайоне «Дружба»? Мало того, что второй месяц приходит по две квитанции об одной и той же оплате услуг, так теперь появились и мифические долги, - рассказала женщина. - Я оплатила услуги все в ЕРКЦ, а мне прислали долг от пресловутой ООО «Надежда». Пожилые люди и вовсе по две квитанции оплатили, кто им вернёт переплату?»

Татьяна Смирнова сообщила, что управляющая компания «Дружба Сервис» не имеет лицензии, поэтому не вправе осуществлять деятельность по управлению домами и, следовательно, осуществлять начисление платы. А вот ООО «Надежда» образована в результате переименования ООО «Дружба», которая имела лицензию и осуществляла управление домами.

С 1 октября 2019 года лицензия ООО «Дружба» отменена, но в силу положений Жилищного кодекса «Дружба» обязана осуществлять управление домами до заключения собственниками этих домов в установленном порядке новых договоров управления с избранными ими УК. Поскольку сейчас ООО «Дружба» - это ООО «Надежда», то ООО «Надежда» имеет законные основания управления домами, которыми ранее управляла ООО «Дружба», пояснила глава ведомства.

«Комитетом РКН в настоящее время проводится проверка данных обстоятельств, по ее результатам будет решен вопрос о передаче материалов в правоохранительные органы, - заявила Татьяна Смирнова. - Для «Дружбы Сервис» сейчас деятельность по управлению домами является незаконным предпринимательством. Комитет с августа обсуждает данную тему с ООО «Дружбой». Они не могут не знать, что занимаются незаконной предпринимательской деятельностью. Мы в рамках проверки выясняем сумму незаконных начислений и передадим материалы в правоохранительные органы».