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Общество

ФОТОФАКТ: В Пскове коммунальщики положились на несбывшийся прогноз погоды и раскидали по асфальту песок

В Пскове коммунальщики положились на несбывшийся прогноз погоды, их не смутило ни отсутствие дождя, ни явно осенние температуры в декабре. Вышли и раскидали по асфальту песок.

«Видимо, ответственные люди в УГХ посмотрели прогноз погоды, увидели небольшой минус и решили, что надо превентивно посыпать улицы песком, - написал на сайте губернатора Псковской области пскович Николай Сафронов. - В итоге на сухом асфальте лежат кучки песка. По крайней мере, на улицах Народная, Розы Люксембург, Горького. Думаю, что и на других улицах тоже. Это приводит к ужасной грязи на улицах в мокрую погоду, а в сухую и ветренную погоду мы все дышим этим песком: и рядовой гражданин, и губернатор. И мне кажется, что от гололеда тонны песка не очень-то и спасают. У нас за месяц температура через ноль переходит раз 10, и что же каждый раз мы будем сыпать песок на асфальт? Может быть, пришло время прекратить загаживать свой город и тратить бюджетные средства в пустоту?»

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