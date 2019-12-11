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12 мобильников попытались провезти в идрицкую колонию в бочке из-под отходов

Обнаруженные телефоны и зарядные устройства. Фото пресс-службы УФСИН России по Псковской области

12 мобильных телефонов и 3 зарядных устройства попытались провезти в ИК-3 УФСИН России по Псковской области (поселок Идрица Себежского района), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Техника была спрятана в бочке для пищевых отходов в двух свертках, которые для надежности обмотали скотчем и прикрепили к боковой стенке при помощи магнитов.

Спрятанные телефоны нашли сотрудники оперативного одела и отдела охраны колонии в ходе досмотра автомобиля на КПП, добавили в ведомстве.

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