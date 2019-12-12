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Общество

Великолучанка украла мобильные телефоны и пыталась продать их в интернете

Жительница Великих Лук украла шесть мобильных телефонов из хранилища офиса организации на улице Зверева в период с октября по 10 декабря текущего года. Следующим шагом стала попытка продать их в интернете. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.  

Вскоре женщину поймали полицейские. Установлено, что 26-летняя великолучанка сейчас нигде не работает. Она призналась в содеянном. Женщина раньше работала в этом офисе, уволившись, она оставила ключи себе.

Несколько телефонов великолучанка успела продать, остальные изъяла полиция.

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