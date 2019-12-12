С Днем Конституции России поздравили псковичей городские власти

12:03, 12 декабря 2019, ПАИ

От имени депутатов Псковской городской Думы и себя лично с Днем Конституции Российской Федерации псковичей поздравили глава города Елена Полонская и глава администрации Пскова Александр Братчиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По словам градоначальников, День Конституции России - это не просто официальный праздник, но и памятный день принятия документа, являющегося гарантом стабильности и развития, защиты прав и свобод, символом сильной и независимой страны, благодаря которому «сегодня мы с гордостью называем себя россиянами».

«Мы убеждены, что совместными усилиями нам удастся преодолеть все трудности на пути развития нашей великой державы, сделать ее еще более сильным государством. Гарантом этого и впредь будет служить Конституция Российской Федерации», - отметили Елена Полонская и Александр Братчиков.

Они пожелали псковичам крепкого здоровья, успехов в труде и во всех начинаниях, счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.