Урок по раздельному сбору мусора провели для псковских школьников

13:41, 12 декабря 2019, ПАИ

В Пскове в рамках проекта партии «Единая Россия» «Чистая страна» 12 декабря в Ольгинской гимназии организовали очередной урок по раздельному сбору мусора, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

По словам руководителя регионального исполнительного комитета «Единой России» Андрея Карпова, отделение партии ведет планомерную работу по обучению подрастающего поколения основам экологии. «В итоге через знания мы и придем к фактической чистоте улиц, дворов и подъездов, а если говорить более масштабно - к решению проблемы с загрязнением окружающей среды», - отметил он.

«Урок экологии» для 30-ти пятиклассников провел специалист, представитель регионального оператора по обращению с ТКО Павел Шевчук. Он рассказал ребятам, как правильно сортировать отходы, и пояснил, что в перспективе это позволит эффективнее их перерабатывать.

В завершение встречи активисты «Чистой страны» раздали ребятам тематические листовки.