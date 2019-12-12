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Общество

На страже закона

Ко Дню Конституции Российской Федерации, который ежегодно отмечается 12 декабря, корреспондент и фотограф Псковского агентства информации побывали в здании главного надзорного органа Псковской области. Экскурсию журналистам провёл руководитель региональной прокуратуры Сергей Белов. Он рассказал не только об истории становления органов прокуратуры в России, но и в Псковской области, а также поведал о сохранении преемственности поколений надзорного ведомства.

Фото Дарьи Хватковой

Добро пожаловать

В Пскове по адресу Плехановский посад, 6 расположено трёхэтажное здание в форме трилистника. Именно здесь располагается областная прокуратура, здание было открыто 8 августа 2017 года. Строительство велось два года, площадь земельного участка, на котором располагается сооружение, составляет более 6,3 тысячи квадратных метров, общая площадь здания – 3,4 тысячи квадратных метров. Ранее областная прокуратура располагалась в здании на улице Некрасова, 54, где сейчас разместились прокуратуры Пскова, Псковского района, Псковская природоохранная межрайонная прокуратура и Псковская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области.

Фото Дарьи Хватковой

Новое здание было построено для того, чтобы улучшить условия работы прокуроров, а также улучшить доступность для граждан, которые обращаются за помощью в главный областной надзорный орган. Сегодня здесь размещены все необходимые помещения основного и вспомогательного назначения, парадная, гостевая зона, зона отдыха для сотрудников, медицинский пункт и столовая, площадки для парковки автотранспорта. Всего в новом здании прокуратуры около ста комфортных кабинетов, при этом все рабочие места специалистов ведомства оборудованы новейшей техникой, что позволяет вывести деятельность прокуроров на новый уровень.

Фото Дарьи Хватковой

Для того, чтобы попасть в главное здание надзорного органа региона, необходимо на входе предъявить паспорт и сообщить о цели своего визита. В холле здания всех посетителей встречает галерея портретов прокуроров Псковской области, начиная от первого руководителя надзорного ведомства региона Бориса Кузьмина.

Здесь же на первом этаже в специально оборудованном помещении ведётся приём граждан. Это сделано для удобства, в первую очередь, маломобильных граждан и людей с ограниченным физическими возможностями.

Преемственность поколений

Мы направились в кабинет прокурора Псковской области Сергея Белова. В это время руководитель надзорного ведомства находился за работой, но всё же согласился уделить нам несколько минут.

Фото Дарьи Хватковой

В кабинете у областного прокурора весьма уютно. На полках одного из стеллажей имеются экземпляры Конституции России и различные кодексы страны. На стенах красуются портреты исторических личностей, с которыми связаны различные периоды в истории органов прокуратуры. Впрочем, портреты в здании прокуратуры размещены практически везде, особо стоит выделить работы, на которых запечатлены ветераны областной прокуратуры и лучшие сотрудники псковского областного надзорного органа. Как отметил Сергей Белов, у руководства ведомства была цель отразить историю прокуратуры в портретах, причем сделать это непрерывно от момента создания до сегодняшних дней. Так сказать, сохранить преемственность поколений. Сергей Белов отметил, что в советскую эпоху требовалось забыть все то, что было до 1917 года, а, значит, преемственности поколений фактически не было, в том числе и в органах прокуратуры. По мнению областного прокурора, это был большой недостаток, который сейчас устранен, а размещенные в здании надзорного ведомства портреты отражают все этапы истории прокуратуры России.

Фото Дарьи Хватковой

В частности, в кабинете у областного прокурора - портрет первого в русской истории генерал-прокурора Павла Ягужинского. На эту должность он был назначен 12 января 1722 года указом Петра I. Так в истории России был основан и стал стремительно развиваться институт прокуратуры. Сегодня именно этот день является Днём работника прокуратуры — профессиональным праздником работников и служащих прокуратуры России.

Назначенный на должность генерал-прокурора Сената Павел Ягужинский очень быстро стал играть одну из ключевых ролей в делах российского государства. Многие даже отмечали, что он стал фактически вторым лицом после Петра I. Влиятельность Павла Ягужинского свидетельствует о том, насколько важной для России была деятельность прокуратуры.

Следующая выдающаяся личность, чей портрет представлен в кабинете областного прокурора, – министр юстиции Российской империи, генерал-прокурор Константин Пален. Для псковичей это весьма известная личность, так как он в своё время был ещё и губернатором Псковской губернии. Именно Константин Пален и проводил в жизнь судебную реформу 1864 года, после которой фактически прокуратура и стала заниматься только уголовным преследованием.

Фото Дарьи Хватковой

В 1917 году Владимир Ленин ликвидировал прокуратуру как институт самодержавия и эксплуататорского государства, и до 1922 года прокуратуры в нашей стране было, отмечает во время экскурсии Сергей Белов. Её функции выполняли другие органы, в частности ЧК, рабоче-крестьянская инспекция. 28 мая 1922 году прокуратура была воссоздана, но в новом качестве: раньше она была дворянской, а тут она стала разночинной. 

Ещё одно полотно в кабинете псковского областного прокурора – портрет первого советского прокурора, народного комиссара юстиции РСФСР Дмитрия Курского. Рядом с ним - портрет первого генерального прокурора Российской Федерации Валентина Степанкова, а дальше уже действующего генпрокурора России Юрия Чайки. Стоит отметить, что после распада Советского Союза, в результате законодательных преобразований прокуратура России окончательно сформировалась структурно и функционально в самостоятельный государственный орган, не входящий ни в одну из ветвей власти.

История Псковской земли тесно связана с историей становления российской государственности

Дальше мы направились в зал коллегии областной прокуратуры. По пути на одной из стен замечаем Псковскую судную грамоту – один из первых правовых источников на Руси, который определял правовой режим вечевой республики, псковской земли. По мнению Сергея Белова, Псковская судная грамота – величайший документ, который даёт возможность судить, в том числе, о том, как наши предки осуществляли торговую и ремесленную деятельность. Областной прокурор напомнил, что недавно в Пскове отмечались 39-е Международные Ганзейские дни, но сам Ганзейский Союз существовал ещё в годы Псковской судной грамоты, по которой можно представить, каково было взаимодействие с иностранцами в то время.

Фото Дарьи Хватковой

В зале, в который мы пришли, проводятся коллегии, совещания с районными прокурорами. На стенах размещены гербы каждого из районов Псковской области. Красуется, конечно, и новый официальный символ Псковской области – региональный герб.

Фото Дарьи Хватковой

Память хранится в музеях

Отправляемся в музей прокуратуры. На подходе к нему на стенах - портреты ветеранов областной прокуратуры, а также лучших сотрудников, которые определяются по результатам различных конкурсов, их проводят среди сотрудников надзорного ведомства.

Фото Дарьи Хватковой

Кстати, в здании можно без труда проводить уроки истории России, и, в частности Псковской земли. Здесь представлены портреты братьев Рюриковичей, давших начало российской государственности, княгини Ольги, князя Довмонта, князя и полководца Александра Невского, старца псковского Спасо-Елеазарова монастыря Филофея, провозгласившего теорию «Москва – третий Рим», императора Николая II, который отрекся от престола на псковской земле, поэта Александра Пушкина, композитора Николая Римского-Корсакова, математика Софьи Ковалевской и многих других.

Фото Дарьи Хватковой

Как отметил Сергей Белов, по этим портретам чётко видно, что история псковского края тесно связана с историей становления российской государственности, развития страны в разных сферах жизни.

Сохранению истории помогает и музей, который получил в новом здании областной прокуратуры достойное место. Руководство регионального надзорного органа постаралось здесь отразить, в том числе, связь поколений ведомства. «Прокуратура является отражением тех событий, которые происходили в нашей стране. Не важно, какой это был период: царского правления, революционных изменений, строительства социализма или период новейшей истории. Все эти события отражены в каких-то артефактах», - заметил Сергей Белов.

Фото Дарьи Хватковой

Так, среди экспонатов в музее есть форма бывшего главного военного прокурора России Валентина Паничева. В своё время он возглавлял прокуратуру Псковской области, затем был назначен прокурором Ростовской области, а после стал главным военным прокурором страны. 

Фото Дарьи Хватковой

Есть в музее и форма прокурорского работника эпохи Великой Отечественной войны: строгий костюм с латным воротником для защиты шеи.

Конечно же, в музее представлены книги, в которых отражается история советского периода. Как отметил Сергей Белов, прокуратура СССР в свое время готовила различные пособия. В частности, такие как «Расследование убийств», «Тактика допроса» - это все, что посвящено работе предварительного следствия. Среди экспонатов в музее также имеются пишущие машинки, удостоверения тогдашних сотрудников прокуратуры, криминалистическая техника, включая фотоаппарат «Зенит», которая позволяла закреплять доказательства так, как это требовалось в тот период времени.

Фото Дарьи Хватковой

Отражён в музее и важнейший для страны и Псковской области период восстановления после Великой Отечественной войны. Прокурор региона подчеркивает, что за годы оккупации были уничтожены все промышленные предприятия, коммунальное хозяйство, учреждения культуры и здравоохранения. Было расстреляно, повешено и сожжено 391 тысяча 607 мирных жителей, угнано в Германию 150 тысяч человек. Сергей Белов особо отметил, что «сегодня россияне стоят на плечах тех гигантов, которые восстанавливали разрушенное и создавали то, что сейчас можно увидеть и пощупать руками».

Фото Дарьи Хватковой

Есть в музее и уголок двух заместителей генерального прокурора России, которые вышли из шинели псковских прокуроров. Это Валентин Паничев и Борис Наместников. Также в музее есть уголок уроженца Себежа Анатолия Алексеева, который от простого следователя прокуратуры дослужился до заместителя директора НИИ проблем укрепления законности и правопорядка, функционировавшем при Генеральной прокуратуре РФ. В советские годы он работал во всесоюзном научно-исследовательском институте МВД СССР – одном из ведущих институтов изучения проблем законности и правопорядка.

Фото Дарьи Хватковой

Сергей Белов рассказал один интересный случай из биографии Анатолия Алексеева. Так, во времена Советского Союза руководство японского концерна Toyota прислало запрос, в котором просило советское руководство отправить Анатолия Алексеева на японский завод для прочтения лекций по проблематике законности и правопорядка, то есть дать методические рекомендации по предотвращению противоправных действий, разработчиком которых и являлся Анатолий Алексеев. Руководство СССР согласовало поездку, в ходе которой Анатолий Алексеев прочитал на японском концерне для инженерно-технического состава завода лекции по беловоротничковой преступности, насильственной преступности. По словам Сергея Белова, японцы очень благодарили Анатолия Алексеева за лекции, и даже хотели подарить ему автомобиль, но он отказался, потому что в то время принимать подарки от иностранцев советскому генералу было неправильно.

Вообще после себя Анатолий Алексеев оставил более 160 научных работ, в том числе более 20 монографий по вопросам криминологии, криминалистики и оперативно-розыскной деятельности.

Фото Дарьи Хватковой

В музее областной прокуратуры много и других уголков, экспонатов, о которых можно рассказывать часами. Конечно, есть экспонаты и новейшей истории прокуратуры, в частности, спортивный уголок, где размещены награды прокуроров по итогам различных спортивных соревнований. Сергей Белов отметил, что в этом году в честь 75-летия образования органов прокуратуры Псковской области в регионе прошёл новый турнир «Скобарь». На эти соревнования приехали представители надзорного ведомства со всего Северо-Запада России, а также из Витебска (Белоруссия). По итогам турнира псковские прокуроры заняли первое место, но главное то, что новый турнир понравился всем участникам соревнований и они попросили его сделать ежегодным. Сергей Белов заверил, что турнир пройдёт и в следующем году.

Кстати, сейчас музейные экспонаты показывают только молодым прокурорам, но в будущем планируется организовывать экскурсии для школьников и студентов, чтобы их также приобщить к истории прокуратуры.

Фото Дарьи Хватковой

После этого мы направились в актовый зал. Перед ним имеется небольшое помещение для приема гостей, где также совещаются участники коллегии. «В актовом зале у нас проходят пленарные заседания. И если возникают какие-то вопросы, мы удаляемся, совещаемся, и принимаем какие-то судьбоносные решения», - заметил Сергей Белов.

На одной из стен - фраза известного советского дипломата и государственного деятеля Андрея Громыко: «Государство, Отечество - это мы. Если не сделаем мы, не сделает никто». По мнению Сергея Белова, это обращение не только к работникам МИДа, оно ко всем, от кого зависит принятие решений, создание условий для новых проектов.

Фото Дарьи Хватковой

Псковские защитники закона

Сергей Белов рассказал и о главных вехах в истории прокуратуры Псковской области. Он особо подчеркнул, что областная прокуратура была создана 6 сентября 1944 года и ее становление протекало в сложных послевоенных условиях. Первым прокурором Псковской области был Борис Кузьмин – на момент назначения на должность ему был 41 год. Он окончил двухгодичные юридические курсы. Из 10 сотрудников прокуратуры области юридическое образование имели тогда только пять, включая прокурора области Бориса Кузьмина. В 1947 году уже 85% работающих в органах прокуратуры области имели высшее и среднее юридическое образование. В суде с таким образованием было 25%, в органах милиции – 23%. В то время основными направлениями надзорной деятельности прокуратуры были: простой вагонов, ответственность за приписки, присвоение вверенного имущества и его хищение, борьба с криминальными абортами.

Фото Дарьи Хватковой

В 1957 году в прокуратуру Псковской области влились сотрудники Великолукской областной прокуратуры. После судебной и правоохранительной реформы 1961 года прокуратура приобрела полноценный следственный аппарат. Активно стала развиваться и криминалистическая служба прокуратуры, созданная еще в 1954 года. Среди псковских прокуроров-криминалистов того времени можно отметить Федора Сысолятина, Бориса Кадера, Бориса Сеславина, Геннадия Балдина.

Занимались прокуроры в то время делами, связанными с убийствами, разбоем, изнасилованием, взятками, должностными преступлениями – всё это требовало от специалистов ведомства кроме юридических знаний более широкого кругозора. Для этого в стране проходила дополнительная подготовка и переподготовка кадров, которая дала мощный толчок к совершенствованию прокурорской работы и увеличила производительность труда прокуроров, убежден Сергей Белов.

Фото Дарьи Хватковой

16 февраля 1967 году указом президиума Верховного Совета СССР Псковскую область наградили одной из высших наград Советского Союза - «Орденом Ленина». Государственными наградами отметили и ряд сотрудников областной прокуратуры. Этот год стал годом признания заслуг жителей региона. Прокуратуру в тот момент возглавлял Георгий Бородин, который был еще и членом бюро обкома КПСС, принимал участие в реализации политических и экономических решений партии и правительства.

Следующая веха в истории прокуратуры Псковской области связана с принятием Конституции СССР 1977 года. Этот документ, в частности, закрепил положение о высшем прокурорском надзоре. В то время областную прокуратуру возглавлял Николай Кондратьев. На него и его сотрудников выпала огромная работа, заметил Сергей Белов.

Прокурор области подчеркнул, что в истории развития региона как в капле воды отразились все процессы, произошедшие в стране в 1980-90-х годах. В сложных условиях после распада Советского Союза прокуроры области обеспечивали режим законности и состояние политического и экономического равновесия в стране. В то время региональную прокуратуру возглавляли Валентин Паничев и Валентин Комсюков.

Что же касается современного этапа новейшей истории органов прокуратуры Псковской области, то, по словам Сергея белова, он олицетворяет новое прочтение задач и целей прокурорского надзора, места и роли прокуратуры в государственно-правовом механизме, исходя из требований Конституции и федерального закона «О прокуратуре», а также действующих приказов Генеральной прокуратуры России.

Руководство областной прокуратуры уделяет особое внимание ветеранам надзорного ведомства. В сквере у здания прокуратуры установлен памятный знак ветеранам органов прокуратуры. В его основании золотом выбиты имена прокурорских работников, ставших примером доблести и бескорыстного патриотизма, участников  исторических событий, оказавших огромное влияние на развитие России.

Фото Дарьи Хватковой

***

«Во все времена прокуратура являлась едва ли не единственным госорганом, в который граждане обращались для решения своих бед или проблем. Прокурорские работники вставали на защиту закона и помогали оказавшимся в беде гражданам. Сегодня цель в работе прокуратуры, как и прежде, осталась той же – следить за соблюдением прав и свобод гражданина, защищать законные интересы государства, - отметил Сергей Белов и добавил, - псковские прокуроры с этими задачами справляются».

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