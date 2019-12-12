На страже закона

17:06, 12 декабря 2019, ПАИ

Ко Дню Конституции Российской Федерации, который ежегодно отмечается 12 декабря, корреспондент и фотограф Псковского агентства информации побывали в здании главного надзорного органа Псковской области. Экскурсию журналистам провёл руководитель региональной прокуратуры Сергей Белов. Он рассказал не только об истории становления органов прокуратуры в России, но и в Псковской области, а также поведал о сохранении преемственности поколений надзорного ведомства.

Добро пожаловать

В Пскове по адресу Плехановский посад, 6 расположено трёхэтажное здание в форме трилистника. Именно здесь располагается областная прокуратура, здание было открыто 8 августа 2017 года. Строительство велось два года, площадь земельного участка, на котором располагается сооружение, составляет более 6,3 тысячи квадратных метров, общая площадь здания – 3,4 тысячи квадратных метров. Ранее областная прокуратура располагалась в здании на улице Некрасова, 54, где сейчас разместились прокуратуры Пскова, Псковского района, Псковская природоохранная межрайонная прокуратура и Псковская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области.

Новое здание было построено для того, чтобы улучшить условия работы прокуроров, а также улучшить доступность для граждан, которые обращаются за помощью в главный областной надзорный орган. Сегодня здесь размещены все необходимые помещения основного и вспомогательного назначения, парадная, гостевая зона, зона отдыха для сотрудников, медицинский пункт и столовая, площадки для парковки автотранспорта. Всего в новом здании прокуратуры около ста комфортных кабинетов, при этом все рабочие места специалистов ведомства оборудованы новейшей техникой, что позволяет вывести деятельность прокуроров на новый уровень.

Для того, чтобы попасть в главное здание надзорного органа региона, необходимо на входе предъявить паспорт и сообщить о цели своего визита. В холле здания всех посетителей встречает галерея портретов прокуроров Псковской области, начиная от первого руководителя надзорного ведомства региона Бориса Кузьмина.

Здесь же на первом этаже в специально оборудованном помещении ведётся приём граждан. Это сделано для удобства, в первую очередь, маломобильных граждан и людей с ограниченным физическими возможностями.

Преемственность поколений

Мы направились в кабинет прокурора Псковской области Сергея Белова. В это время руководитель надзорного ведомства находился за работой, но всё же согласился уделить нам несколько минут.

В кабинете у областного прокурора весьма уютно. На полках одного из стеллажей имеются экземпляры Конституции России и различные кодексы страны. На стенах красуются портреты исторических личностей, с которыми связаны различные периоды в истории органов прокуратуры. Впрочем, портреты в здании прокуратуры размещены практически везде, особо стоит выделить работы, на которых запечатлены ветераны областной прокуратуры и лучшие сотрудники псковского областного надзорного органа. Как отметил Сергей Белов, у руководства ведомства была цель отразить историю прокуратуры в портретах, причем сделать это непрерывно от момента создания до сегодняшних дней. Так сказать, сохранить преемственность поколений. Сергей Белов отметил, что в советскую эпоху требовалось забыть все то, что было до 1917 года, а, значит, преемственности поколений фактически не было, в том числе и в органах прокуратуры. По мнению областного прокурора, это был большой недостаток, который сейчас устранен, а размещенные в здании надзорного ведомства портреты отражают все этапы истории прокуратуры России.

В частности, в кабинете у областного прокурора - портрет первого в русской истории генерал-прокурора Павла Ягужинского. На эту должность он был назначен 12 января 1722 года указом Петра I. Так в истории России был основан и стал стремительно развиваться институт прокуратуры. Сегодня именно этот день является Днём работника прокуратуры — профессиональным праздником работников и служащих прокуратуры России.

Назначенный на должность генерал-прокурора Сената Павел Ягужинский очень быстро стал играть одну из ключевых ролей в делах российского государства. Многие даже отмечали, что он стал фактически вторым лицом после Петра I. Влиятельность Павла Ягужинского свидетельствует о том, насколько важной для России была деятельность прокуратуры.

Следующая выдающаяся личность, чей портрет представлен в кабинете областного прокурора, – министр юстиции Российской империи, генерал-прокурор Константин Пален. Для псковичей это весьма известная личность, так как он в своё время был ещё и губернатором Псковской губернии. Именно Константин Пален и проводил в жизнь судебную реформу 1864 года, после которой фактически прокуратура и стала заниматься только уголовным преследованием.

В 1917 году Владимир Ленин ликвидировал прокуратуру как институт самодержавия и эксплуататорского государства, и до 1922 года прокуратуры в нашей стране было, отмечает во время экскурсии Сергей Белов. Её функции выполняли другие органы, в частности ЧК, рабоче-крестьянская инспекция. 28 мая 1922 году прокуратура была воссоздана, но в новом качестве: раньше она была дворянской, а тут она стала разночинной.

Ещё одно полотно в кабинете псковского областного прокурора – портрет первого советского прокурора, народного комиссара юстиции РСФСР Дмитрия Курского. Рядом с ним - портрет первого генерального прокурора Российской Федерации Валентина Степанкова, а дальше уже действующего генпрокурора России Юрия Чайки. Стоит отметить, что после распада Советского Союза, в результате законодательных преобразований прокуратура России окончательно сформировалась структурно и функционально в самостоятельный государственный орган, не входящий ни в одну из ветвей власти.

История Псковской земли тесно связана с историей становления российской государственности

Дальше мы направились в зал коллегии областной прокуратуры. По пути на одной из стен замечаем Псковскую судную грамоту – один из первых правовых источников на Руси, который определял правовой режим вечевой республики, псковской земли. По мнению Сергея Белова, Псковская судная грамота – величайший документ, который даёт возможность судить, в том числе, о том, как наши предки осуществляли торговую и ремесленную деятельность. Областной прокурор напомнил, что недавно в Пскове отмечались 39-е Международные Ганзейские дни, но сам Ганзейский Союз существовал ещё в годы Псковской судной грамоты, по которой можно представить, каково было взаимодействие с иностранцами в то время.

В зале, в который мы пришли, проводятся коллегии, совещания с районными прокурорами. На стенах размещены гербы каждого из районов Псковской области. Красуется, конечно, и новый официальный символ Псковской области – региональный герб.

Память хранится в музеях

Отправляемся в музей прокуратуры. На подходе к нему на стенах - портреты ветеранов областной прокуратуры, а также лучших сотрудников, которые определяются по результатам различных конкурсов, их проводят среди сотрудников надзорного ведомства.

Кстати, в здании можно без труда проводить уроки истории России, и, в частности Псковской земли. Здесь представлены портреты братьев Рюриковичей, давших начало российской государственности, княгини Ольги, князя Довмонта, князя и полководца Александра Невского, старца псковского Спасо-Елеазарова монастыря Филофея, провозгласившего теорию «Москва – третий Рим», императора Николая II, который отрекся от престола на псковской земле, поэта Александра Пушкина, композитора Николая Римского-Корсакова, математика Софьи Ковалевской и многих других.

Как отметил Сергей Белов, по этим портретам чётко видно, что история псковского края тесно связана с историей становления российской государственности, развития страны в разных сферах жизни.

Сохранению истории помогает и музей, который получил в новом здании областной прокуратуры достойное место. Руководство регионального надзорного органа постаралось здесь отразить, в том числе, связь поколений ведомства. «Прокуратура является отражением тех событий, которые происходили в нашей стране. Не важно, какой это был период: царского правления, революционных изменений, строительства социализма или период новейшей истории. Все эти события отражены в каких-то артефактах», - заметил Сергей Белов.

Так, среди экспонатов в музее есть форма бывшего главного военного прокурора России Валентина Паничева. В своё время он возглавлял прокуратуру Псковской области, затем был назначен прокурором Ростовской области, а после стал главным военным прокурором страны.

Есть в музее и форма прокурорского работника эпохи Великой Отечественной войны: строгий костюм с латным воротником для защиты шеи.

Конечно же, в музее представлены книги, в которых отражается история советского периода. Как отметил Сергей Белов, прокуратура СССР в свое время готовила различные пособия. В частности, такие как «Расследование убийств», «Тактика допроса» - это все, что посвящено работе предварительного следствия. Среди экспонатов в музее также имеются пишущие машинки, удостоверения тогдашних сотрудников прокуратуры, криминалистическая техника, включая фотоаппарат «Зенит», которая позволяла закреплять доказательства так, как это требовалось в тот период времени.

Отражён в музее и важнейший для страны и Псковской области период восстановления после Великой Отечественной войны. Прокурор региона подчеркивает, что за годы оккупации были уничтожены все промышленные предприятия, коммунальное хозяйство, учреждения культуры и здравоохранения. Было расстреляно, повешено и сожжено 391 тысяча 607 мирных жителей, угнано в Германию 150 тысяч человек. Сергей Белов особо отметил, что «сегодня россияне стоят на плечах тех гигантов, которые восстанавливали разрушенное и создавали то, что сейчас можно увидеть и пощупать руками».

Есть в музее и уголок двух заместителей генерального прокурора России, которые вышли из шинели псковских прокуроров. Это Валентин Паничев и Борис Наместников. Также в музее есть уголок уроженца Себежа Анатолия Алексеева, который от простого следователя прокуратуры дослужился до заместителя директора НИИ проблем укрепления законности и правопорядка, функционировавшем при Генеральной прокуратуре РФ. В советские годы он работал во всесоюзном научно-исследовательском институте МВД СССР – одном из ведущих институтов изучения проблем законности и правопорядка.

Сергей Белов рассказал один интересный случай из биографии Анатолия Алексеева. Так, во времена Советского Союза руководство японского концерна Toyota прислало запрос, в котором просило советское руководство отправить Анатолия Алексеева на японский завод для прочтения лекций по проблематике законности и правопорядка, то есть дать методические рекомендации по предотвращению противоправных действий, разработчиком которых и являлся Анатолий Алексеев. Руководство СССР согласовало поездку, в ходе которой Анатолий Алексеев прочитал на японском концерне для инженерно-технического состава завода лекции по беловоротничковой преступности, насильственной преступности. По словам Сергея Белова, японцы очень благодарили Анатолия Алексеева за лекции, и даже хотели подарить ему автомобиль, но он отказался, потому что в то время принимать подарки от иностранцев советскому генералу было неправильно.

Вообще после себя Анатолий Алексеев оставил более 160 научных работ, в том числе более 20 монографий по вопросам криминологии, криминалистики и оперативно-розыскной деятельности.

В музее областной прокуратуры много и других уголков, экспонатов, о которых можно рассказывать часами. Конечно, есть экспонаты и новейшей истории прокуратуры, в частности, спортивный уголок, где размещены награды прокуроров по итогам различных спортивных соревнований. Сергей Белов отметил, что в этом году в честь 75-летия образования органов прокуратуры Псковской области в регионе прошёл новый турнир «Скобарь». На эти соревнования приехали представители надзорного ведомства со всего Северо-Запада России, а также из Витебска (Белоруссия). По итогам турнира псковские прокуроры заняли первое место, но главное то, что новый турнир понравился всем участникам соревнований и они попросили его сделать ежегодным. Сергей Белов заверил, что турнир пройдёт и в следующем году.

Кстати, сейчас музейные экспонаты показывают только молодым прокурорам, но в будущем планируется организовывать экскурсии для школьников и студентов, чтобы их также приобщить к истории прокуратуры.

После этого мы направились в актовый зал. Перед ним имеется небольшое помещение для приема гостей, где также совещаются участники коллегии. «В актовом зале у нас проходят пленарные заседания. И если возникают какие-то вопросы, мы удаляемся, совещаемся, и принимаем какие-то судьбоносные решения», - заметил Сергей Белов.

На одной из стен - фраза известного советского дипломата и государственного деятеля Андрея Громыко: «Государство, Отечество - это мы. Если не сделаем мы, не сделает никто». По мнению Сергея Белова, это обращение не только к работникам МИДа, оно ко всем, от кого зависит принятие решений, создание условий для новых проектов.

Псковские защитники закона

Сергей Белов рассказал и о главных вехах в истории прокуратуры Псковской области. Он особо подчеркнул, что областная прокуратура была создана 6 сентября 1944 года и ее становление протекало в сложных послевоенных условиях. Первым прокурором Псковской области был Борис Кузьмин – на момент назначения на должность ему был 41 год. Он окончил двухгодичные юридические курсы. Из 10 сотрудников прокуратуры области юридическое образование имели тогда только пять, включая прокурора области Бориса Кузьмина. В 1947 году уже 85% работающих в органах прокуратуры области имели высшее и среднее юридическое образование. В суде с таким образованием было 25%, в органах милиции – 23%. В то время основными направлениями надзорной деятельности прокуратуры были: простой вагонов, ответственность за приписки, присвоение вверенного имущества и его хищение, борьба с криминальными абортами.

В 1957 году в прокуратуру Псковской области влились сотрудники Великолукской областной прокуратуры. После судебной и правоохранительной реформы 1961 года прокуратура приобрела полноценный следственный аппарат. Активно стала развиваться и криминалистическая служба прокуратуры, созданная еще в 1954 года. Среди псковских прокуроров-криминалистов того времени можно отметить Федора Сысолятина, Бориса Кадера, Бориса Сеславина, Геннадия Балдина.

Занимались прокуроры в то время делами, связанными с убийствами, разбоем, изнасилованием, взятками, должностными преступлениями – всё это требовало от специалистов ведомства кроме юридических знаний более широкого кругозора. Для этого в стране проходила дополнительная подготовка и переподготовка кадров, которая дала мощный толчок к совершенствованию прокурорской работы и увеличила производительность труда прокуроров, убежден Сергей Белов.

16 февраля 1967 году указом президиума Верховного Совета СССР Псковскую область наградили одной из высших наград Советского Союза - «Орденом Ленина». Государственными наградами отметили и ряд сотрудников областной прокуратуры. Этот год стал годом признания заслуг жителей региона. Прокуратуру в тот момент возглавлял Георгий Бородин, который был еще и членом бюро обкома КПСС, принимал участие в реализации политических и экономических решений партии и правительства.

Следующая веха в истории прокуратуры Псковской области связана с принятием Конституции СССР 1977 года. Этот документ, в частности, закрепил положение о высшем прокурорском надзоре. В то время областную прокуратуру возглавлял Николай Кондратьев. На него и его сотрудников выпала огромная работа, заметил Сергей Белов.

Прокурор области подчеркнул, что в истории развития региона как в капле воды отразились все процессы, произошедшие в стране в 1980-90-х годах. В сложных условиях после распада Советского Союза прокуроры области обеспечивали режим законности и состояние политического и экономического равновесия в стране. В то время региональную прокуратуру возглавляли Валентин Паничев и Валентин Комсюков.

Что же касается современного этапа новейшей истории органов прокуратуры Псковской области, то, по словам Сергея белова, он олицетворяет новое прочтение задач и целей прокурорского надзора, места и роли прокуратуры в государственно-правовом механизме, исходя из требований Конституции и федерального закона «О прокуратуре», а также действующих приказов Генеральной прокуратуры России.

Руководство областной прокуратуры уделяет особое внимание ветеранам надзорного ведомства. В сквере у здания прокуратуры установлен памятный знак ветеранам органов прокуратуры. В его основании золотом выбиты имена прокурорских работников, ставших примером доблести и бескорыстного патриотизма, участников исторических событий, оказавших огромное влияние на развитие России.

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«Во все времена прокуратура являлась едва ли не единственным госорганом, в который граждане обращались для решения своих бед или проблем. Прокурорские работники вставали на защиту закона и помогали оказавшимся в беде гражданам. Сегодня цель в работе прокуратуры, как и прежде, осталась той же – следить за соблюдением прав и свобод гражданина, защищать законные интересы государства, - отметил Сергей Белов и добавил, - псковские прокуроры с этими задачами справляются».