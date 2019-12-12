405 сирот из Псковской области нашли новую семью с помощью видеопаспортов

13:55, 12 декабря 2019, ПАИ

405 сирот из Псковской области нашли новую семью с помощью видеопаспортов, сообщила на пресс-конференции 12 декабря руководитель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева.

Она напомнила, что проект по съёмке видеопаспортов реализуется в регионе с 2010 года. За 9 лет удалось снять 482 ролика.

Ольга Евстигнеева также добавила, что приёмные родители, которые усыновили малыша, получают поддержку от государства в размере 9-12 тысяч рублей.

Также на пресс-конференции речь зашла о работе школ для принимающих родителей. В Псковской области действует 13 таких организаций, уточнила начальник отдела опеки и попечительства комитета по соцзащите Валентина Чернова.