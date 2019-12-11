Первые итоги «мусорной» реформы в Псковской области

17:32, 15 декабря 2019, ПАИ

Прошел почти год с начала реализации «мусорной» реформы. Никто не верил, что она будет эффективной, но вопреки пессимистичным прогнозам организация вывоза мусора постепенно налаживается. В Псковской области этим занимается региональный оператор по вывозу твердых коммунальных отходов — компания «Экопром», уже удалось охватить услугой почти 500 тысяч человек и наладить вывоз ТКО из населенных пунктов, жители которых обычно сжигали отходы или выбрасывали, как говорится, за забор. Корреспондент Псковского агентства информации узнал, что изменилось в районах Псковской области с начала реформы и какие задачи еще предстоит решить.

В каждом районе есть своя специфика, объединяет их одно – «мусорная» реформа со скрипом, но заработала. Где-то возникало меньше проблем, где-то больше, но отходы вывозят — это факт. Ранее руководитель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов подчеркивал, что по состоянию на 1 января 2019 года услуга по вывозу ТКО оказывалась в 300 населенных пунктах региона, а сейчас обслуживаются уже 2,5 тысячи.

В Островском районе особых проблем с вывозом и утилизацией не было: в этом муниципалитете на субподряде у регоператора работает организация, которая имеет лицензированный полигон и занимается своей деятельностью весьма профессионально. Глава района Дмитрий Быстров подчеркнул, что именно благодаря работе субподрядчика, который и ранее занимался этим видом деятельности в районе, острых моментов удалось избежать. К тому же, в Островском районе установлены новые удобные контейнеры, и работа по вывозу и утилизации мусора проводится без сбоев.

Что касается отношения жителей к реформе, то, по словам Дмитрия Быстрова, оно всегда двоякое в случае с нововведениями. «С учетом того, что жители стали платить больше, определенное недовольство было, у кого-то, может, оно и сейчас остается», - согласился он и заметил, что люди всё же видят результат. Глава Островского района добавил, что остаются вопросы по сельским территориям, где регоператору необходимо устранить технические накладки - есть дома, где проживает один человек, а в базе числятся 3. Также он считает необходимым проводить работу по оборудованию контейнерных площадок на территории сельских поселений. «У нас нет проблем, больших точно. Всё идет стабильно и в рабочем порядке. По крайней мере, мы знаем, куда двигаемся», - заключил он.

Глава Бежаницкого района Сергей Михеев подтвердил, что все вопросы стараются решать оперативно. В муниципалитете есть свой лицензированный полигон, понемногу увеличивается охват жителей услугой по вывозу ТКО. «Отношения выстраиваем, общий язык с «Экопромом» находим», - уточнил Сергей Михеев. При этом он обозначил ряд проблемных моментов, первыйюе касаются наличия площадок сбора ТКО, на установку которых у муниципалитета не хватает средств. А с точки зрения потребителей его беспокоит размер тарифов, которые по факту выросли. Кроме того, по мнению главы района, следует учитывать менталитет жителей сельских населенных пунктов, которые ранее не платили за вывоз мусора. «Не очень просто объясняться перед ними по этому вопросу», - пояснил он.

Сергей Михеев констатировал, что реформа ТКО давно назрела и она нужна, при этом требуется анализировать ее ход и вносить коррективы. «И конечно, надо не просто спрашивать и наказывать, а подкреплять финансовыми ресурсами. Если глава поселения имеет деньги и не сделал - это один подход, надо спрашивать и наказывать. А если обязан сделать, а не имеет для этого ничего, он является заложником ситуации», - заявил глава Бежаницкого района.

О том, что идея «мусорной» реформы положительная, заявил и глава Куньинского района Олег Лебедев. Он признал, что на начальном этапе было много ошибок в квитанциях за вывоз ТКО, администрации района и поселений сразу подключились к работе по устранению недочетов. По словам Олега Лебедева, корректировки вносятся до сих пор. «В Великих Лука, к счастью, открылся офис «Экопрома», куда можно обратиться за перерасчетом. Наши жители туда напрямую обращаются», - отметил глава муниципалитета. Он подчеркнул, что впереди предстоит огромная работа: в соответствии с законодательством муниципальным образованиям нужно оборудовать контейнерные площадки. «Тут тоже есть сложности. Все хотят выносить мусор как можно ближе к своему дому, но никто не хочет иметь площадку рядом со своим участком», - заметил Олег Лебедев.

Глава Порховского района Виктор Степанов солидарен с коллегами из муниципалитетов: в целом все нормально. «Мусор убирается. Вопросов нет», - отметил он. Виктор Степанов добавил, что все крупные населенные пункты района охвачены услугой, несанкционированных свалок стало меньше, и население приняло реформу – жалоб нет. Ранее он рассказал, что власти Порховского района наладили рабочие отношения с компанией «Экопром».

Директор компании «Экопром» Сергей Пайст считает одним из самых важных результатов реформы для муниципалитетов тот факт, что мусор стали вывозить из населенных пунктов, где ранее вообще не существовало такой услуги.

«Из деревень два раза в месяц стали вывозить мусор, а это большое достижение. Раньше все эти отходы люди выкидывали в леса, канавы, сжигали, соответственно, тем самым создавая экологические проблемы», - пояснил он. Поэтому первоочередной задачей регоператора была организация вывоза мусора из населенных пунктов, где раньше услуга не оказывалась вообще, и порядка 250 тысяч жителей Псковской области утилизировали отходы самостоятельно, нанося экологии региона невосполнимый ущерб. Работа «Экопрома» в этой части направлена на то, чтобы количество несанкционированных мест накопления отходов не увеличивалось, подключился регоператор и к субботникам, ликвидации стихийных свалок.

При этом Сергей Пайст отметил, что население проявляет некую несознательность в части оплаты квитанций - в ряде районов есть большие задолженности. В целом же сбор платежей за вывоз мусора в Псковской области достигает 75% - это далеко не самый худший показатель по России.

Отчасти уровень сбора связан с вопросами корректировки квитанций, с начала года «Экопром» получил порядка 20 тысяч заявлений на перерасчет. Ежемесячно в адрес регионального оператора поступает порядка тысячи письменных обращений. Центр обслуживания клиентов компании «Экопром», который заработал в Пскове в июне, ежедневно посещают около 200 человек. Люди приходят по разным вопросам: помимо корректировки квитанций псковичей интересует заключение договоров, порядок расчетов.

Около 150-200 звонков каждый день поступает в call-центр компании, там можно получить информацию о лицевых счетах, нормативах накопления, формировании платы за вывоз ТКО. Сергей Пайст напомнил, что еще один центр обслуживания клиентов открылся в Великих Луках в ноябре, он проводит не менее активную работу.

Довольно успешно проходит в регионе эксперимент с сетчатыми контейнерами для раздельного сбора мусора, до конца 2019 года они будут установлены во всех крупных населенных пунктах Псковской области. Есть планы и по строительству экотехнопарков. В целом регион плавно встаёт на рабочие рельсы в реализации реформы ТКО, и пророчества о её провале не сбываются.