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Общество

Клиентский центр компании «Экопром» открылся в Великих Луках

8 ноября на проспекте Ленина, 29 в Великих Луках открылся новый Центр обслуживания клиентов регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области - компании «Экопром». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Великие Луки стали вторым городом в Псковской области, где теперь работает клиентский офис «Экопрома». Первый центр обслуживания клиентов был открыт в Пскове 7 июня.

Директор компании Сергей Пайст уточнил, что перечень услуг, который оказывает великолукский центр, аналогичен псковскому. Сотрудники офиса будут заключать договоры с юридическими и физическими лицами, сопровождать клиентов компании, проводить консультации и принимать заявлений на корректировку квитанций.

Центр в Великих Луках будет обслуживать не только городских жителей, но также компании и граждан из Пустошкинского, Себежского, Невельского, Усвятского, Новосокольнического, Локнянского, Куньинского и Великолукского районов.

«Теперь жители этих районов смогут приехать в Великие Луки и получить необходимую информацию. Мы стараемся идти навстречу нашим клиентами. Пользуясь случаем, хочу обратиться к юридическим лицам, которые еще не заключили договор на обслуживания. Открытие великолукского центра — хороший повод сделать это сейчас», - уверен Сергей Пайст.

Единый центр обслуживания клиентов компании «Экопром» будет работать с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу — с 9:00 до 17:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00. Телефон для связи: 8 (81153) 69-428.

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