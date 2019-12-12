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Общество

Более 2 тысяч детей-сирот в Псковской области включены в список на обеспечение жильем

В Псковской области 2 тысячи 333 ребенка включены в список детей-сирот, которые будут обеспечены жилыми помещениями. Об этом заявила председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева в ходе пресс-конференции 12 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Ольги Евстигнеевой, 1 тыс. 717 детей из этого числа – молодые люди, достигшие возраста 18 лет. Им в первую очередь необходимо предоставить жилье.

Власти Псковской области принимают активные меры по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями.

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