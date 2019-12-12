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Общество

Нарушения выявили активисты «Убитых дорог» в ходе осмотра ремонтируемых улиц Пскова

В Пскове активисты общественного движения «Убитые дороги» в ходе осмотра ремонтируемых улиц города выявили нарушения строительных норм. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе общественного движения.

В частности, на улице Яна Фабрициуса, участок которой закрыли для проезда транспорта еще в начале сентября, меняют коммунальные сети. По словам активистов «Убитых дорог», территория работ не огорожена, пешеходы ходят фактически по котловану. Они уверены, что это нарушает требования пункта 6.2.2. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», где прописано, что «производственные территории и участки работ в населенных пунктах во избежание доступа посторонних лиц должны быть ограждены».

Кроме того, активисты нашли нарушения и на улице Петровской – там можно увидеть открытые колодцы. На улице Пароменской в качестве обозначения препятствий используются грязные поддоны, а на проезжей части складируются посторонние предметы.

«Все это говорит о низкой культуре производства работ. Видимо, недавний случай в Екатеринбурге, где в разрытую траншею упал ребенок, ничему не учит псковских подрядчиков», - отметили активисты «Убитых дорог».

Депутат Госдумы Александр Васильев обратился к председателю комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области с просьбой дать указания подрядной организации устранить выявленные нарушения для обеспечения безопасности пешеходов и водителей.

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