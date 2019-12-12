Десантница из Пскова претендует на звание «Мисс «Красная звезда»

16:13, 12 декабря 2019, ПАИ

Десантница из Пскова Юлия Матанцева претендует на звание «Мисс «Красная звезда»- 2019», традиционном отборе снимков самых красивых девушек в военной форме, сообщает газета «Красная звезда».

В конкурсе участвуют 12 девушек со всей страны. Каждая из них стала победительницей предварительного этапа и была включена в список финалисток.

Юлия в настоящее время находится на шестом месте. Лидер голосования - Кристина Заворотная из города Георгиевск Ставропольского края. У нее 753 голоса.

В 2018 году победительницей проекта стала капитан Виктория Куцан. Награждение прошло в Центре управления Воздушно-космических сил.