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Общество

Разыскивают родственников погибшего в Псковской области солдата

Поисковый отряд «Фронт» ищет родственников погибшего в Псковской области в 1944 году Михаила Сергеева. Его имя позволил установить солдатский котелок, именно на него и были нанесены данные владельца. Об этом Псковскому агентству информации сообщили поисковики.

Находка была сделана в 2019 году у деревни Червоеды Невельского района. Установлено, что котелок принадлежал уроженцу деревни Сергеево Кировской области Михаилу Сергееву, 1924 года рождения.

Сам красноармеец погиб 22 августа 1944 года на окраине деревни Бердис (Латвийская ССР, Юмордовская волость).

Поисковый отряд «Фронт» просит откликнуться родственников бойца, погибшего в годы Великой Отечественной войны, для передачи личных вещей. Информацию можно сообщить в организационный отдел территориального управления по Ленинскому району: Киров, улица Воровского, 79, кабинет №309.

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