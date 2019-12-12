Защищаемся от ОРВИ и гриппа: Что есть и пить, какие лекарства выбирать

17:50, 12 декабря 2019, ПАИ

На календаре декабрь - традиционное время простуд. О том, как не слечь под Новый год с высокой температурой Псковскому агентству информации рассказала главный врач Псковской городской поликлиники, депутат городской думы Галина Неваленная.

Чтобы обезопасить себя от тяжелых проявлений гриппа, необходимо первым делом сделать осенью прививку. Не поздно это сделать и сейчас. Главный врач акцентировала внимание на том, что тяжелые формы гриппа могут приводить к осложнениям хронических заболеваний сердца, неврологических заболеваний и других.

Галина Неваленная подчеркнула, что в пик роста заболеваемости ОРВИ и гриппа необходимо меньше находиться в местах с большим скоплением людей. «Лучше пройтись пешком, чем ехать в автобусе, в котором рядом кто-то чихает или кашляет, — отметила она. — И необходимо воспитывать своих сотрудников, чтобы они не ходили больные на работу».

Кроме этого, нужно больше пить жидкости, а также смазывать слизистую носа оксолиновой мазью. В такое время года все средства хороши!

Не менее важна и личная гигиена, пояснила Галина Неваленная. Когда все кругом болеют, специалист порекомендовала тщательно мыть руки, поскольку инфекция передается и контактным путем. Также следует полоскать горло растворами, которые обладают антисептическим действием, например, растворы ромашки или фурацилина.

От инфекций защищают и медицинские маски, которые Галина Неваленная призвала менять почаще. Очень важно не пользоваться одноразовыми платками, а если заболел домочадец, ему необходимо выделить не только отдельное полотенце и посуду, но и комнату.

Кстати, в офисе важно протирать поверхность рабочего телефона, поскольку им пользуются разные люди.

Также следует помнить про полезность крепкого чая с лимоном, горячего молока с медом, квашеной капусты и молочно-кислых продуктов.

Главный врач городской поликлиники настоятельно рекомендует не заниматься самолечением. Даже прием профилактических интерфероновых препаратов лучше начинать после консультации с врачом.

«А чтобы иммунитет был в боевой готовности, необходимо высыпаться, заниматься спортом и правильно питаться», — пояснила Галина Неваленная.

Как отличить ОРВИ от гриппа?

Несмотря на некоторую схожесть симптомов, при гриппе клиническая картина развивается достаточно быстро. Галина Неваленная отметила, что главной его особенностью является высокая температура (38-39 градусов), наиболее выраженная слабость, болезненные ощущения при движении глазницами, ломота в теле.

«Вирусная интоксикация распространяется на весь организм. Эта та инфекция, на период которой человек теряет трудоспособность», — добавила главный врач.

Также Галина Неваленная отметила, что к приему жаропонижающих средств следует относиться с осторожностью, поскольку повышенная температура мобилизует организм на борьбу с инфекцией.

Главный врач подчеркнула, что не следует пренебрегать вызовом врачей на дом при плохом самочувствии. «Кроме этого, в каждой из трех поликлиник Пскова есть кабинет неотложной помощи, куда можно обращаться минуя регистратуру», — добавила Галина Неваленная.