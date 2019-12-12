Ремонт музыкальной школы №5 в Пскове провели на сэкономленные депутатами гордумы деньги

16:49, 12 декабря 2019, ПАИ

В Пскове в детской музыкальной школе №5 завершились первоочередные работы по ремонту здания: отремонтирована кровля, стены, межпанельные швы, заменены окна, закуплены новые приборы отопления в актовый зал. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, средства в размере 752,4 тысяч рублей были выделены за счет экономии на расходах Псковской гордумы.

«Здание нашей школы построено еще в 1989 году, и за последние 30 лет в нем ни разу не было капитального ремонта. Дошло до того, что в последние годы в актовом зале было невозможно проводить ни полноценные репетиции, ни концерты. Часть стен из стеклоблоков, по большей части выпали, зимой было очень холодно, так как система отопления не справлялась со своей работой. Одним словом, состояние было плачевным, и я обратилась летом к и.п Главы Пскова Елене Полонской (на сегодняшний день Глава города Пскова) с просьбой помочь нашей беде. Елена Александровна смогла убедить своих коллег, что нашей школе необходимо оказать первоочередную помощь, и в сентябре городская Дума приняла решение выделить нам 752 тыс. рублей на остро необходимые ремонтные работы», - рассказала директор детской музыкальной школы № 5 Светлана Васильева.

Всего в этом году депутаты ПГД сэкономили на своих расходах более 6,5 млн рублей: на командировочных и затратах на сувениры, ремонте фасада здания гордумы, освещении деятельности в СМИ. В итоге средства были перераспределены между образовательными учреждениями города.

Кроме того, по словам Светланы Васильевой, городской Думой школе было дополнительно выделено еще 417 тыс. рублей на косметический ремонт актового зала. Ремонтные работы подходят к завершению.

Детская музыкальная школа №5 - единственная в России школа духовых инструментов, которая готовит будущих музыкантов для духовых оркестров, в том числе и военных. Сейчас здесь учатся более 100 юных псковичей.