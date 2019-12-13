iPhone, сковородка и куклы: О чём псковичи просят Деда Мороза

15:46, 13 декабря 2019, ПАИ

Существование Деда Мороза – вопрос спорный. Но один зимний волшебник всё-таки есть, и живёт он в Великом Устюге. Именно к нему обращаются тысячи детей и взрослых, которые всё ещё верят в новогоднее чудо. Корреспондент Псковского агентства информации связалась с почтовым отделением в Вологодской области и узнала, о чем жители Псковской области просят Деда Мороза.

Письма на почту приходят круглый год, а начиная с октября их становится всё больше. Только за два осенних месяца в Великий Устюг поступило больше 28 тысяч посланий, в декабре ожидается более 150 тысяч. Больше всего в волшебство верят жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Татарстана, Краснодарского края, Нижегородской, Архангельской, Свердловской, Новосибирской областей. Приходят послания из ближнего зарубежья: Казахстана, Белоруссии, Украины, Азербайджана, а также из Франции, США, Германии, Индии, много писем присылают жители Китая. А в начале 2019 года к Деду Морозу впервые обратились из Шри-Ланки. Жители Псковской области тоже ждут чуда, причем всё больше: в этом году они отправили в вотчину волшебника 555 писем, что на 247 больше, чем в прошлом.

Основное количество, конечно, приходит от детей, но пишут Деду Морозу и взрослые - примерно 1/3 всех отправлений. Юные псковичи желают найти под ёлкой сенсорный телефон или планшет, ноутбук, куклу «Лол» (топ последнего года у девочек), акварель, квадракоптеры, гироскутеры и другие игрушки, конструктор «Лего» уже давно не покидает список самых желанных подарков, .

К примеру, Илья из посёлка Дедовичи хочет получить на Новый год игрушечный железный пистолет с пульками, Сережа из Локни - свитер оранжевого цвета. А юный великолучанин Степан просит сковородку для своей мамы.

Дети очень часто обращаются к Деду Морозу не только от своего имени: Алина из Струг Красных попросила для себя и 19-летнего брата «что-нибудь» и упомянула, что мечтает о маленькой коробочке и кукле «Лол».

11-летняя Юля из Пскова пишет Деду Морозу каждый год, потому что её одноклассники не верят в существование волшебника, и она хочет доказать им обратное. Девочка благодарит Деда Мороза за доброту, волшебство и сказку, которые он каждый год дарит детям. «Мы все с нетерпением ждем этого праздника, потому что он приносит в дома радость, наполняет сердце надеждой и трепетом», - сообщила Юля и рассказала волшебнику, как гуляет во дворе с друзьями, катается на санках, строит снежную крепость, катается на коньках, а её мама к празднику всегда готовит вкусные блюда. «Новый год наполнен запахом хвои, мандаринов и бенгальских огней», - поделилась юная псковичка и попросила подарить ей iPhone 8, два чехла на него, два сквиша, кольцо-держатель и собачку чихуахуа. Не забыла она и про младшую сестру, которой очень нужен зубастик из пластилина и барби-кен. За эти презенты Юля пообещала оставить под ёлкой вкусные конфеты и домашнее печенье.

Отважилась попросить подарки у Деда Мороза и многодетная мама Елена, которая живет в Пскове. Она написала, что все её домочадцы очень ждут Новый год, хотят много радости и подарков. Папе для счастья нужен металлоискатель, маме – робот-пылесос и колечко, сыновьям Игорю и Никите – «Эндермир» и лего «Аэропорт», а самому младшему – погрызулька. «Мы очень ждём тебя в новогоднюю ночь», - обратилась она к зимнему волшебнику.

10-летняя ученица Гуманитарного лицея Пскова Виктория решила ничего не просить, а просто поздравила Деда Мороза с наступающим праздником, пожелала ему счастья, здоровья, удачи и исполнения мечты. «Люблю котиков, синий и жёлтый цвет. А ещё люблю лосей, волков и фламинго», - рассказала девочка. Она нарисовала в подарок Дедушке свою кошку Мурку, лося, снеговика и ёлочку.

Дети очень часто рассказывают зимнему волшебнику о своих увлечениях, обещают вести себя хорошо и слушаться взрослых, поздравляют с наступающим Новым годом, рисуют открытки, пишут стихи, присылают поделки. В этом году много писем написано по типографскому трафарету, где заполняют только отдельные строчки. Также приходят отправления и на электронную почту. Но, по словам Деда Мороза, он радуется больше, когда читает рукописные письма, которые можно подержать в руках, так как «от них веет теплом, добротой и сердечностью».

Привлекают внимание необычные просьбы – скатерть-самобранка для мамы, невидимая шпаргалка, отпуск в 365 дней, волшебная пыль, волшебная палочка, крылья бабочки, хвост русалки, говорящие животные, волшебные способности, чемодан, в котором не заканчиваются деньги. До чего только не додумается ребенок.

В письмах взрослых желания несколько иные. Молодые девушки и женщины чаще всего просят встречу с мужчиной их мечты, здоровых деток, семейного счастья, а мужчины желают карьерного роста, машину, большую зарплату. Пенсионеры ждут от волшебника материальной помощи, иногда присылают жалобы на чиновников. Порой письмо сказочному персонажу - это способ выговориться, пожилые люди пишут о переживаниях за судьбу своих детей и внуков.

Заведующая почтой волшебника в АО «Дед Мороз» Наталья Рева заметила, что характер писем несколько изменился: стало больше посланий, где без предисловий и приветствий написано желание. Недавно поступило письмо, где под номерами указаны 278 желаний, что скорее напоминает заказ интернет-магазина.

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За прошлый сезон Дед Мороз получил 230 тыс. 607 писем со всех уголков России и ближнего зарубежья. При их отборе, прежде всего, зимний волшебник обращает внимание на нужды детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, людей, страдающих тяжёлыми заболеваниями или оказавшихся в трудной жизненной ситуации, из которой сложно выйти не только ребёнку, но даже взрослому человеку. Письма сортируются и по содержанию: творческие, добрые, социальные, просьбы, без адреса. В первую очередь Дед Мороз отвечает авторам креативных, добрых, коллективных посланий. Везунчики получают ответ в течение года.