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Общество

В псковских ярмарках «ART-ель» примет участие рекордное количество мастеров

В псковских ярмарках «ART-ель» примет участие рекордное количество мастеров - к этому моменту поданы 72 заявки, сообщили Псковскому агентству информации в редакции газеты «Псковская правда», выступившей организатором мероприятия.

Первая ярмарочная площадка откроется в новом торгово-развлекательном центре Fjord Plaza и будет работать 21 и 22 декабря. Вторая площадка разместится в спортивно-развлекательном парке «Простория» и примет мастеров и покупателей 28-29 декабря. Торговые ряды традиционно будут работать с 12:00 до 18:00.

Псковские умельцы представят интересные вещицы, которые можно подарить на Новый год друзьям и родным. Здесь можно найти новогодние игрушки, украшения для ёлки, сладости, открытки, авторские сумки, сувениры из всевозможных материалов, бижутерию, косметику и многое другое.

Официальная группа ярмарки в «ВКонтакте».

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