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Общество

Штрафы для бизнеса хотят увеличить в России

В России предложили повысить штрафы для бизнеса в десятки раз. Соответствующие изменения внесли в проект редакции кодекса об административных правонарушениях РФ, пишет газета «Известия».

Так, за невыполнение предписаний контролирующего органа штраф для компаний может вырасти в 25 раз до 500 тысяч рублей. Сегодня за такое нарушение бизнес штрафуют на 20 тысяч рублей.

Кроме того, за непредоставление сведений контролирующим органам штраф составит до 20 тысяч рублей для юридических лиц, за неповиновение законному распоряжению или требованию проверяющего – до 10 тысяч для должностных лиц, а также до 30 тысяч рублей для компаний — он вводится впервые.

Впрочем, предусмотрено и увеличение штрафов для самих проверяющих – до 5-7 тысяч рублей вместо нынешних от 3 до 5 тысяч рублей для должностных лиц за несоблюдение законодательства. В случае повторного грубого нарушения, штраф может составить от 50 до 70 тысяч рублей, в то время как сейчас его максимальный размер составляет 10 тысяч рублей.

Ещё одной новой санкцией станет штраф до 15 тысяч рублей для должностных лиц за неповиновение требованиям инспектора Счётной палаты или воспрепятствование проверке.

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