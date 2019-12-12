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Общество

Четверть россиян заявили об угрозе увольнения

26% жителей России считает, что их вскоре могут уволить, пишет газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования, которое провели специалисты сервиса HeadHunter.

Согласно опросу, 26% респондентов считают, что их могут уволить, при этом 9% на этот вопрос ответили «точно да», а 17% - «скорее да».  Отмечается, что это на 1% выше показателей прошлого года. При этом 33% опрошенных выразили уверенность, что сохранят место на работе, 30% предположили, что увольнения вероятнее всего не произойдет. Еще 10% не смогли однозначно ответить на вопрос.

Меньше всех увольнения опасаются работники сфер науки и образования, а также добычи сырья и консультирования. Больше всех сокращения ожидают сотрудники отрасли безопасности, банков и инвестиций.

В опросе приняли участие 20,5 тысяч работников.

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