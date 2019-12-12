Приём заявок на конкурс по размещению нестационарных торговых объектов идёт в Пскове

19:38, 12 декабря 2019, ПАИ

В Пскове идёт приём заявок на конкурс по размещению нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации Пскова.

Приём заявок от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на конкурс продлится по 19 декабря. Подать заявку на конкурс можно в Пскове на улице Ленина, 3 в кабинете №7. Подробности по конкурсу можно узнать по телефонам: 29-10-66, 29-10-76, 29-10-77.

Проведение итогов конкурса состоится 23 декабря в Пскове на улице Некрасова, 22.