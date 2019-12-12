Избраны члены общественной палаты Пскова
В Пскове утверждён состав членов общественной палаты города от главы муниципалитета. Соответствующее постановление за подписью главы Пскова Елены Полонской опубликовано на сайте муниципалитета.
В состав общественной палаты Пскова вошли адвокат Псковской областной коллегии адвокатов Анна Здановская, учитель, социальный педагог, школьный инспектор МБОУ лицей № 4 «Многопрофильный» Екатерина Андреева, пенсионер Александр Прокофьев, учитель МБОУ «СОШ № 24 имени Л. И. Малякова» Ольга Замирская и настоятель храма Александра Невского в Пскове протоиерей Олег Тэор.
Состав общественной палаты Пскова формируется из 5 граждан, которых утверждает глава города, 5 представителей общественности, избираемых Псковской гордумой, и из 5 граждан, которых избирают действующие члены общественной палаты.