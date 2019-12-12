23 псковичам вручили паспорта в День Конституции России

20:28, 12 декабря 2019, ПАИ

12 декабря в День Конституции России в городском культурном центре Пскова состоялось торжественное вручение паспортов 23 псковичам, которым исполнилось 14 лет. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, паспорта юношам и девушкам вручали глава Пскова Елена Полонская и главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин. Вместе с паспортами юные псковичи получили также памятные подарки.

Елена Полонская поздравила школьников с важным событием в их жизни и призвала аккуратно обращаться с полученным документом. «Как Конституция является главнейшим документом государства, так и паспорт станет главным документом для вас. Вы уже не дети - вы настоящее новое поколения Пскова», - отметила глава города.

Кроме того, она напомнила, что сегодня также подводится итог по очередным соревнованиям на кубок главы города по пулевой стрельбе. «От всей души поздравляю всех, кто доказал свое мастерство хорошим результатом. Улучшайте свои результаты не только в спорте, а во всем: в учебе и в жизни. Ставьте большие цели, всегда старайтесь быть на шаг выше своих прежних достижений», - сказала Елена Полонская и пожелала присутствующим удачи, целеустремленности, и новых побед.

«Спасибо за ваших детей - достойных граждан своей страны», - отдельно отметила глава города заслуги родителей.

Главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин отметил, что День Конституции – один из самых главных российских праздников, так как Конституция является носителем основных принципов российского государства. «Очень символично, что вы получаете паспорт именно в этот праздничный день», - отметил Андрей Калинин.

Кроме того, он подчеркнул, что паспорт является не только основным документом, удостоверяющим личность, но и символом принадлежности к великой державе, к ее истории и многовековым традициям. «Уверен, вы будете этим гордиться, и станете достойными гражданами своей страны и родной Псковщины», - заключил федеральный инспектор.

Также в рамках мероприятия состоялась церемония награждения победителей лично-командного первенства по пулевой стрельбе на кубок главы Пскова, которое прошло с 17 по 19 октября. Победители и призеры соревнования получили дипломы 1-ой, 2-ой и 3-й степени, а также кубки, медали и памятные подарки.

Патриотов, юнармейцев и руководителей патриотических клубов поздравил с победой почетный гражданин Пскова, директор центра внешкольной работы «Патриот» Анатолий Мультах. Он пожелал спортсменам дальнейших успехов и пригласил всех желающих на соревнования в следующем году.

После этого для детей и их родителей выступили танцевальные коллективы и вокалисты города.