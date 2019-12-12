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Общество

Каждая шестая российская семья стала хуже питаться

Каждая шестая российская семья стала хуже питаться за последний год, сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования Росстата.

Согласно исследованию, около 16% российских семей сообщили об ухудшении своего питания за последний год, 12% россиян придерживаются обратного мнения, а 71,3% заявили, что не заметили изменений в рационе.

В Росстате отметили, что чаще всего еды не хватает многодетным и неполным семьям – 7,5 и 7,7% соответственно. Для семей состоящих только из пенсионеров этот показатель составил 7,1%.

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