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Общество

20 тонн корма не пропустили в Псковскую область

20 тонн рапсового шрота задержали сотрудники Россельхознадзора на российско-белорусском участке государственной границы РФ в деревне Лобок в Невельском районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, продукцию везли автомобильным транспортом из Смоленска в Ленинградскую область.

В ходе проверки было установлено, что в ветеринарном свидетельстве отсутствовала информация о маркировке товара. Кроме того, информация о дате изготовления продукции не совпадала с той, которая была указана в удостоверении на товар.

Помимо этого сотрудники Россельхознадзора выявили, что на мешках отсутствуют маркировочные этикетки с информацией о наименовании товара, производителе, дате выработки, сроке годности, условиях хранения и транспортировки.

Перемещение 20 тонн рапсового шрота по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза.

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