Движение транспорта ограничат в Островском районе 15 декабря

21:34, 12 декабря 2019, ПАИ

15 декабря в Островском районе будет ограничено движение транспорта по участку автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Старый Изборск-Палкино-Остров». Соответствующий приказ комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области опубликован на сайте нормативных правовых актов Псковской области.

Временное прекращение движения транспорта будет введено 15 декабря с 12:00 до 14:00 по участку указанной дороги от деревни Рубилово (км 51+154) и в Острове (улица Фестивальная – улица Освобождения – улица 1 Мая – улица Карла Маркса – улица 25 лет Октября, 23).

В качестве объезда можно использовать улицы Освобождения, Матвея Егорова, Меркурьева, 25 лет Октября, Германа, 1 Мая с выездом на автомобильную дорогу общего пользования федерального значения Р-23 «Санкт-Петербург – граница с Белоруссией».

Движение в Островском районе будет ограничено в связи с проведением 37-го традиционного легкоатлетического пробега «Тишино – Остров», посвящённого памяти островских подпольщиков.