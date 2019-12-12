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Общество

Модернизацию материально-технической базы обсудил псковский губернатор с главой МЧС

12 декабря в Москве губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с главой МЧС Евгением Зиничевым, на которой обсуждались вопросы модернизации материально-технической базы и расширения численного состава. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Также стороны обсудили вопрос подготовки проектно-сметной документации по строительству административного здания центра управления в кризисных ситуациях регионального подразделения МЧС России. Договоренность об этом была достигнута 19 февраля.

Кроме того, Михаил Ведерников сообщил министру, что реализация проекта системы вызова экстренных служб по единому номеру «112» в Псковской области подошла к финальной стадии.

Глава региона также выразил слова благодарности главе МЧС за поддержку Псковской области в части госпрограммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». В её рамках Псковская области получила две пожарные автоцистерны, мобильный узел связи на базе автомобиля КАМАЗ, пассажирский автобус ПАЗ, предназначенные для оперативной доставки личного состава и вооружения к местам ликвидации возможных происшествий.

В завершение псковский губернатор и глава МЧС договорились о продолжении взаимодействия, расширении конструктивного сотрудничества в области гражданской обороны, усиления защиты населения и территорий от ЧС различного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

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