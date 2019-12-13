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Общество

Россияне стали экономить на новогодних украшениях

В 2019 году россияне не охотно тратятся на новогодние украшения. Фото: Андрей Степанов.

В России отмечено снижение покупательского интереса к новогодним товарам. 019 году посетители магазинов стали реже покупать украшения для елей, да и сами ели, сообщают «Известия» со ссылкой на данные «Платформы ОФД». Сравнительный анализ был сделан за период с 15 ноября по 6 декабря двух лет. Выяснилось, что в конце этого года россияне купили гирлянд на четверть меньше, мишуры — на 47 процентов, елочных игрушек — на 48 процентов. Спрос на искусственные ели упал на 12 процентов.

Исключение в этом списке составили только елочные звезды. Их покупатели берут на 15 процентов больше в 2019 году, чем в 2018.

Специалисты объясняют сложившуюся ситуацию отсутствием снега — у людей еще нет предпраздничного новогоднего настроения, а потому они и не спешат тратить деньги на елочные игрушки.

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