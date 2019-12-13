Псковскую область наградили премией Рунета

10:27, 13 декабря 2019, ПАИ

Псковская область получила «Премию Рунета – 2019» в номинации «Онлайн-закупки: бизнес, государство, регионы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Награду по направлению «Лучший региональный заказчик на портале поставщиков» вручили в Москве на торжественной церемонии награждения первому заместителю губернатора Псковской области Вере Емельяновой.

«Премия Рунета для нас – высокая оценка нашей общей работы в сфере продвижения технологий онлайн-закупок в Псковской области, которую мы планируем продолжать. Учитывая, что на портале поставщиков мы работаем менее года, нам очень приятно быть отмеченными в представленной номинации одной из главных российских наград в области технологий и Интернета», - подчеркнула вице-губернатор.

Она также отметила, что портал поставщиков очень полезен, так как он положительно влияет на формирование конкурентной среды в Псковской области и способствует повышению прозрачности механизмов участия в торгах.

Вера Емельянова подчеркнула, что полученная награда – это, в том числе, результат сотрудничества Псковской области и Москвы. Она напомнила о соглашении, которое заключили глава региона Михаил Ведерников и мэр Москвы Сергей Собянин на Российском инвестфоруме в Сочи в 2018 году. Именно этот документ открыл возможность государственным учреждениям Псковской области работать в сфере закупок с использованием автоматизированной информационной системы «Портал поставщиков».

В настоящий момент Псковская область заключила на портале поставщиков контрактов на сумму более 20 млн рублей. Экономия бюджетных средств при этом составляет около 6%.