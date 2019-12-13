Усвятский центр культуры открылся после ремонта

10:52, 13 декабря 2019, ПАИ

12 декабря после ремонта в рамках партпроекта «Единой России» «Культура малой Родины» открылся Усвятский районный центр культуры. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии, в обновленном зале собрались более 250 местных жителей, для которых состоялся праздничный концерт.

«Очень приятно находиться в этом прекрасном зрительном зале. Для того чтобы наш районный дом культуры стал таким, была проведена огромная работа. Ремонт проводился на протяжении двух лет при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, регионального комитета по культуре и в рамках реализации проекта партии «Единая Россия», на эти цели было направлено около 9 млн рублей», - сказал глава района, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Петров.

Он уточнил, что в центре культуры по программе отремонтированы два зрительных зала, установлены новые кресла, трибуны, приобретена одежда сцены, смонтировано световое оборудование, заменены окна и двери, приведено в порядок крыльцо.

«Впереди у нас важное событие - тысячелетие первого упоминания Усвят в летописи, которое будет отмечаться в 2020 году. Теперь мы на высшем уровне сможем провести свои мероприятия и встретить гостей», - отметил Дмитрий Петров.

Глава муниципалитета также отметил важность работы руководителей сельских клубов и вручил им звуковое оборудование, которое также было закупленное в рамках партпроекта «Культура малой Родины». Акустические системы, микрофоны и флеш-накопители были вручены клубам, расположенным в деревнях Чурилово, Узкое, Стеревнево, Северики, Удвяты, Глазуново, Церковище. Две вокальные радиосистемы, портативную колонку, микшерный пульт и тульский баян получил районный центр культуры. Всего на материально-техническое обеспечение дома культуры были потрачены более 200 тысяч рублей.