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Общество

Светофор с датчиками обнаружения автомобилей установлен в Порхове

В Порхове на перекрестке центральных улиц  города – Красноармейской и Пушкинской – установлен светофор с датчиками обнаружения автомобилей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Благодаря установленному программному обеспечению, светофор самостоятельно следит за трафиком и выбирает нужный эксплуатационный режим работы, исходя из транспортной ситуации.

В частности, светофор имеет датчики обнаружения автомобилей, что позволяет регулировать время отображения сигналов с учетом загруженности улично-дорожной сети в разное время суток, а также оборудован устройствами вызова для пешеходов с выделением пешеходной фазы, исключающей пересечение транспортных и пешеходных потоков.

В начале декабря ФКУ Упрдор «Северо-Запад» ввел в эксплуатацию систему видеоконтроля  «Кордон М2» в Острове на федеральной трассе Р-23 «Санкт-Петербург – граница с Белоруссией». Камера находится на 336-ом километре дороги на перекрестке с улицей Пригородная.

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