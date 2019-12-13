Светофор с датчиками обнаружения автомобилей установлен в Порхове

11:05, 13 декабря 2019, ПАИ

В Порхове на перекрестке центральных улиц города – Красноармейской и Пушкинской – установлен светофор с датчиками обнаружения автомобилей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Благодаря установленному программному обеспечению, светофор самостоятельно следит за трафиком и выбирает нужный эксплуатационный режим работы, исходя из транспортной ситуации.

В частности, светофор имеет датчики обнаружения автомобилей, что позволяет регулировать время отображения сигналов с учетом загруженности улично-дорожной сети в разное время суток, а также оборудован устройствами вызова для пешеходов с выделением пешеходной фазы, исключающей пересечение транспортных и пешеходных потоков.

В начале декабря ФКУ Упрдор «Северо-Запад» ввел в эксплуатацию систему видеоконтроля «Кордон М2» в Острове на федеральной трассе Р-23 «Санкт-Петербург – граница с Белоруссией». Камера находится на 336-ом километре дороги на перекрестке с улицей Пригородная.