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Перевозимые под видом пластилина фрукты уничтожили в Псковской области

На полигоне твердых бытовых отходов Себежа уничтожена партия товара, который попытались ввезти в Россию под видом товара прикрытия — по документам груши проходили как детский пластилин для лепки. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, всего под гусеницы трактора было отправлено 18,9 тонн голландских груш.

Изъяли фрукты 11 декабря сотрудники Пограничного управления ФСБ России по региону и Псковской таможни. Груз пытались ввезти с территории Белоруссии в обход фитосанитарных постов. При досмотре оказалось, что на продукты нет ряда документов. На маркировочных этикетках указана страна-производитель — Нидерланды.

По факту нарушения возбуждено дело об административном правонарушении.

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