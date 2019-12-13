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Три большегруза столкнулись в Псковской области

Фото: Андрей Андрейчик

В Стругокрасненском районе у деревни Лудони на 216-ом километре трассы «Санкт-Петербург – Невель» столкнулись три большегруза. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительным данным, всё случилось 12 декабря около 20:00.

27-летний гражданин Белоруссии ехал за рулём большегрузного автомобиля с полуприцепом Renault Premium. Он не выбрал безопасную дистанцию при движении и столкнулся с другим большегрузом Iveco, за рулём которого находился 24-летний белорус.

После этого автомобиль Renault Premium выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим большегрузом Renault Premium, за рулем которого был 32-летний житель Тверской области.

В результате ДТП 27-летний водитель Renault Premium с травмам был госпитализирован в больницу, а 32-летний водитель другого большегруза Renault Premium также получил травмы, но госпитализирован не был.

По данному факту ведется проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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