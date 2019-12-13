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Общество

Ушла из жизни псковская поэтесса Ларина Федотова

На 84-ом году жизни скончалась член Союза писателей России, псковская поэтесса Ларина Федотова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском региональном отделении союза писателей России. Похоронят Ларину Федотову в Пскове, о дате и времени будет сообщено дополнительно.

Ларина Федотова родилась 8 января 1936 года в деревне Пахтеево Череповецкого района Ленинградской области. Писать стихи начала еще в школе, которую окончила в Невеле в Псковской области в 1954 году. Окончила Ленинградский электромеханический техникум при заводе «Красная заря», после которого работала по распределению на Урале. Там она активно писала стихи, и занималась в литобъединении при районной газете «Красное знамя». Её первый сборник «Алёнушка» вышел в Москве в издательстве «Современник».

В 1981 году семья переехала в Псков. Здесь произведения Ларины Федотовой активно печатались в местных газетах. За период с 1983 по 2016 год у Ларины Федотовой вышли 15 сборников стихов и книга прозы «Русский ветер памяти». В разные годы её стихи печатались в журналах «Урал», «Уральский следопыт», «Наш современник», «Крестьянка», «Новая Ладога», «Север» и других. В 2011 году Ларина Федотова стала лауреатом премии администрации Псковской области за книгу «На Россию охотников много».

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