Более 6,6 тысяч живущих в селах псковичей получают повышенную пенсию

12:50, 13 декабря 2019, ПАИ

В Псковской области повышенную пенсию получают 6 тысяч 648 сельских пенсионеров, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения Пенсионного фонда России.

Право на повышение на 25% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и по инвалидности стало доступно с 2019 года. Прибавка к пенсии предоставляется неработающим пенсионерам, которые живут на селе и имеют не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве: у получателей пенсии по старости она составляет 1 тысячу 333 рублей в месяц, у получателей пенсии по инвалидности, имеющих третью группу, – 667 рублей в месяц.

При подсчете стажа, дающего сельским пенсионерам право на повышенную фиксированную выплату, учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях при условии занятости в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве. Например, в качестве агрономов, трактористов, ветеринаров, пчеловодов и других – всего более 500 профессий.

В Пенсионном фонде России отметили, что перерасчет пенсии с учетом повышенной фиксированной выплаты происходит беззаявительно, по документам, которые есть в выплатном деле пенсионера. При этом пенсионер может обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда и представить дополнительные документы, подтверждающие право на повышенную фиксированную выплату к пенсии.

При обращении до конца текущего года перерасчет буден сделан с 1 января 2019 года. В случае более поздней подачи заявления, пенсия повышается с месяца, следующего за месяцем обращения, отметили в Пенсионном фонде России.