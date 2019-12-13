Сергей Степашин ознакомился с модернизацией котельной в Пскове

13:33, 13 декабря 2019, ПАИ

13 декабря председатель наблюдательного совета госкорпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин вместе с губернатором Псковской области ознакомился с ходом работ по модернизации котельной №3 по адресу Рижский проспект, 43а и котельной №17 по адресу улица Коммунальная, 22б в части создания системы управления режимами работы котельной № 3 на базе устройства автоматизированной системы управления технологическим оборудованием, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Степашин поинтересовался ходом работ, объёмами выделенных средств. Представитель подрядчика ООО «Инженерный центр «Автоматизации ресурсосберегающих технологий» отметил, что на работы были выделены 12 млн рублей. По его словам, мастера справились со всеми задачами и соединили две котельные в одну сеть.

«Горячая вода не будет отключаться?» - спросил Сергей Степашин. Представитель подрядчика уверенно заверил, что не будет.

Данная котельная отапливает медицинские учреждения, в том числе Перинатальный центр. Заказчиком работ является муниципальное предприятие Пскова «Псковские тепловые сети». Проект реализуется при финансовой поддержке государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ.