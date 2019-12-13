Незаконный ввоз более 40 тонн моркови пресекли в Псковской области

14:16, 13 декабря 2019, ПАИ

Незаконный ввоз 43 тонн моркови пресекли сотрудники Россельхознадзора в фитосанитарном контрольном пункте «Долосцы» в Себежском районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, груз перевозили две автомашины из Белоруссии в Санкт-Петербург.

Отмечается, что в фитосанитарном сертификате не было сведений о месте выращивания моркови, свободном от вредных карантинных организмов, поэтому документ признали недействительным.

По факту нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях, добавили в ведомстве.