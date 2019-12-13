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Общество

Бриллиантовую свадьбу отметили супруги из Псковского района

В Псковском районе супруги Вячеслав и Лидия Гнедовские отметили 60 лет совместного брака. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковского района, юбиляров поздравили глава Псковского района Наталья Федорова, председатель Собрания депутатов Андрей Неофитов и председатель районного Совета ветеранов Николай Александров.

Совместная жизнь юбиляров началась в 1959 году и постоянно была связана с работой в Псковском районе. Вячеслав Гнедовский работал в сельском хозяйстве, руководил крупными колхозами, а его жена была медицинским работником. Они вырастили и воспитали двух детей, четверых внуков и помогают воспитывать правнучку.

Наталья Федорова пожелала юбилярам долгих лет жизни, крепкого здоровья и благополучия, бодрости духа и активной жизненной позиции.

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