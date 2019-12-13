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Общество

Почётное звание «Город воинской славы» могут присвоить Острову

Глава Островского района Дмитрий Быстров и Собрание депутатов городского поселения «Остров» поддерживают инициативу присвоения городу Острову почётного звания «Город воинской славы». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания, соответствующие письма пришли в адрес регионального парламента и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Изначально такое предложение поступило от жителей города, которое поддержали депутаты городского поселения и районного Собрания. В указанных письмах депутаты просят коллег из регионального парламента обратиться к президенту России Владимиру Путину с ходатайством о присвоении Острову почётного звания «Город воинской славы».

Предложение островичей рассмотрят на сессии регионального парламента в декабре. В случае его поддержки депутатами и главой региона ходатайство о присвоении Острову почётного звания «Город воинской славы» направят президенту страны.

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