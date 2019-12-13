Россельхознадзор запретил ввоз в Псковскую область 5 тонн рыбной муки

17:07, 13 декабря 2019, ПАИ

Незаконную транспортировку астраханской рыбной муки пресекли в Псковской области. Груз следовал без документов из Белоруссии в Белгород, об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

На российско-белорусском участке государственной границы России в деревне Долосцы автомобиль остановили. На борту было 5 тонн рыбной муки.

Во время проверки государственные инспекторы обнаружили отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, которые подтверждали бы качество и безопасность товара.

Перемещение кормовой рыбной муки по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено. В связи с этим был оформлен акт о возвращении груза в Республику Беларусь.