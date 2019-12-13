0
18:21
Парковки напротив шпагатной фабрики в Пскове не будет
18:19
Комитет по охране объектов культурного наследия проводит проверку по факту вырубки деревьев у Святогорского монастыря
17:38
В 4 млрд рублей оценили эксперты восстановление усадьбы Волышово
17:19
Администрация Пскова объявила 31 декабря выходным днем
15:46
iPhone, сковородка и куклы: О чём псковичи просят Деда Мороза
14:49
Эксперты наблюдают за состоянием склона Святогорского монастыря из-за незаконной вырубки деревьев
13:28
Митрополит Тихон: Все работы по сохранению псковских памятников пройдут под неусыпным контролем специалистов
Еще новости
Общество

Россельхознадзор запретил ввоз в Псковскую область 5 тонн рыбной муки

Незаконную транспортировку астраханской рыбной муки пресекли в Псковской области. Груз следовал без документов из Белоруссии в Белгород, об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. 

На российско-белорусском участке государственной границы России в деревне Долосцы автомобиль остановили. На борту было 5 тонн рыбной муки.

Во время проверки государственные инспекторы обнаружили отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, которые подтверждали бы качество и безопасность товара. 

Перемещение кормовой рыбной муки по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено. В связи с этим был оформлен акт о возвращении груза в Республику Беларусь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сколько денег вы готовы потратить на «новогодний стол» в этом году?
Проголосовать >>>

Парковки напротив шпагатной фабрики в Пскове не будет
13 декабря 2019
Парковки напротив шпагатной фабрики в Пскове не будет
Комитет по охране объектов культурного наследия проводит проверку по факту вырубки деревьев у Святогорского монастыря
13 декабря 2019
Комитет по охране объектов культурного наследия проводит проверку по факту вырубки деревьев у Святогорского монастыря
В 4 млрд рублей оценили эксперты восстановление усадьбы Волышово
13 декабря 2019
В 4 млрд рублей оценили эксперты восстановление усадьбы Волышово
Администрация Пскова объявила 31 декабря выходным днем
13 декабря 2019
Администрация Пскова объявила 31 декабря выходным днем
Эксперты наблюдают за состоянием склона Святогорского монастыря из-за незаконной вырубки деревьев
13 декабря 2019
Эксперты наблюдают за состоянием склона Святогорского монастыря из-за незаконной вырубки деревьев
Митрополит Тихон: Все работы по сохранению псковских памятников пройдут под неусыпным контролем специалистов
13 декабря 2019
Митрополит Тихон: Все работы по сохранению псковских памятников пройдут под неусыпным контролем специалистов
Губернатор о новых проектах модернизации ЖКХ в Псковской области: Нам удалось набрать хороший темп
13 декабря 2019
Губернатор о новых проектах модернизации ЖКХ в Псковской области: Нам удалось набрать хороший темп
Сергей Степашин о проектах модернизации ЖКХ: Псковскую область можно назвать рекордсменом
13 декабря 2019
Сергей Степашин о проектах модернизации ЖКХ: Псковскую область можно назвать рекордсменом

Идет загрузка...