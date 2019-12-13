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Общество

Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%

Центральный банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 6,25% годовых, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регулятора.

В Центробанке отметили, что такое решение принято на фоне замедления инфляции, которое происходит быстрее прогноза. Регулятор ожидает, что по итогам года инфляция составит 2,9-3,2%, в 2020 году – 3,5-4%.

Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце октября 2019 года на 0,5 процентных пункта – до 6,5%.

Ключевая ставка – минимальная процентная ставка, по которой Центробанк предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой он готов принимать средства на депозиты.

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