Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%

16:18, 13 декабря 2019, ПАИ

Центральный банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 6,25% годовых, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регулятора.

В Центробанке отметили, что такое решение принято на фоне замедления инфляции, которое происходит быстрее прогноза. Регулятор ожидает, что по итогам года инфляция составит 2,9-3,2%, в 2020 году – 3,5-4%.

Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце октября 2019 года на 0,5 процентных пункта – до 6,5%.

Ключевая ставка – минимальная процентная ставка, по которой Центробанк предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой он готов принимать средства на депозиты.