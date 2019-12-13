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Общество

Транспортировать ребенка из Пскова на операцию в Санкт-Петербург помогут активисты ОНФ

Жительнице Пскова местные активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) помогут решить проблему транспортировки ребенка в больницу Санкт-Петербурга для проведения операции. Такое решение было принято в ходе приема граждан из регионов в режиме видеоконференцсвязи, который провели в Москве сопредседатели и члены центрального штаба ОНФ.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения ОНФ, сопредседатель центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль взял каждое поступившее обращение на контроль, а также сделал несколько звонков во время приема, чтобы разобраться в ситуациях.

У псковички, которая обратилась за помощью, - двое детей. Шестилетнему сыну нужна операция на ноге. Она обращалась в региональный комитет, была поставлена на очередь. В июле планировалось выполнить операцию, однако, как расказала женщина, ребенок приболел, посещение больницы пришлось отложить. Потом была вторая попытка и все повторилось.

Сейчас для оперирования мальчика необходимо заключение узкого специалиста, требуется помощь в его транспортировке. 

Леонид Рошаль заверил, что будет сопровождать вопрос оказания помощи мальчику из Пскова, для стабилизации состояния ребенка перед его возвращением домой ему проведут полноценный курс реабилитации. 

Ежемесячно в ОНФ поступают более 5,5 тысяч обращений от граждан. Через сайт движения, исполкомы ОНФ в регионах и жители России сообщают о случаях несправедливости, фактах коррупции и нарушении своих законных прав. Представители ОНФ стараются помочь каждому.

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