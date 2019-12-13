20 тысяч рублей заплатило псковское коллекторское агентство за нарушение закона

17:21, 13 декабря 2019, ПАИ

Псковское коллекторское агентство — ООО «СФО Аккорд Финанс» — выплатило 20 тысяч рублей за административное нарушение, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Отмечается, что организация, занимаясь возвратом просроченной задолженности, привлекла иное лицо для взыскания долга без надлежащего уведомления заемщицы.

Должница рассказала, что ей звонили на телефон граждане, которые представляли интересы кредитной организации, перед которой у нее образовался долг. Во время звонков озвучивались требования о погашении долга, отметили в пресс-службе.

По факту правонарушения судебные приставы составили протокол и направили его в суд, который признал коллекторское агентство виновным в нарушении закона, и назначил ему штраф в размере 20 тысяч рублей.