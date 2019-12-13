Акцию по сбору средств проведут в Пскове 21 декабря

17:59, 13 декабря 2019, ПАИ

21 декабря в Пскове состоится благотворительная акция «Селфи с Дедом Морозом». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, цель акции – сбор средств, подарков, игрушек и других вещей для детей-сирот и домов престарелых Псковской области.

Благотворительная акция «Селфи с Дедом Морозом!» будет проходить в псковских торговых центрах «ЦУМ», «Рубин» и «Империал». Во время проведения акции у любого человека будет возможность сделать селфи с Дедом Морозом за небольшой взнос, деньги или подарки.

Вручение собранных подарков состоится 25 декабря. Их передадут в Новосельский дом-интернат для престарелых и инвалидов и Гдовский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей.