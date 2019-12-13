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Общество

Знания истории Отечества проверили псковские школьники и студенты

Знания истории Отечества проверили псковские школьники и студенты в рамках теста. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, мероприятие прошло в зале областного Собрания депутатов

Отмечается, что тест дал старт международному проекту «Большая история», который приурочен к 75-летию Победы. В тестировании также приняли участие вице-спикер Собрания депутатов Виктор Остренко и заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Лидия Драгунова.

Виктор Остренко рассказал, что в акции принимают участие не только жители России, но и соотечественники за рубежом — все, кто интересуется историей.

Участники тестирования ответили на 40 вопросов, которые охватывают все периоды отечественной истории. В этом году тест писали порядка 6 тысяч жителей области. Знания по истории могут проверить все желающие на сайте кдгр.рф.

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