Знания истории Отечества проверили псковские школьники и студенты
Знания истории Отечества проверили псковские школьники и студенты в рамках теста. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, мероприятие прошло в зале областного Собрания депутатов
Отмечается, что тест дал старт международному проекту «Большая история», который приурочен к 75-летию Победы. В тестировании также приняли участие вице-спикер Собрания депутатов Виктор Остренко и заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Лидия Драгунова.
Виктор Остренко рассказал, что в акции принимают участие не только жители России, но и соотечественники за рубежом — все, кто интересуется историей.
Участники тестирования ответили на 40 вопросов, которые охватывают все периоды отечественной истории. В этом году тест писали порядка 6 тысяч жителей области. Знания по истории могут проверить все желающие на сайте кдгр.рф.